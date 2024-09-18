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Almanya'da, Türk anne ve oğlunun öldüğü yangın kundaklama olabilir!

Almanya'nın doğusunda yer alan Eberswalde'de Türk bir anne ve 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili süren soruşturmada kundaklama süphesi üzerinde durulduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Almanya'da, Türk anne ve oğlunun öldüğü yangın kundaklama olabilir!
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Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Eberswalde şehrinde Türk kökenli bir anne ve 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Alman kamu yayıncılık kuruluşu rbb'ye konuşan Brandenburg Başsavcılığı sözcüsü Ingo Kechichian, soruşturmanın "ölümle sonuçlanan faili meçhul kundaklama" yönünde yürütüldüğünü teyit etti.

Yangının teknik bir arızadan kaynaklanmadığından yola çıktıklarını belirten Kechichian "Yangının çıkmasına kasıtlı bir davranışın yol açtığını düşünüyoruz" dedi. Savcılık sözcüsü, yaşamını yitiren iki kişinin adli tıptaki otopsi işlemlerinin henüz tamamlanmadığını, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin de sürdüğünü belirterek başka ayrıntılara henüz sahip olmadıklarını kaydetti. Kechichian, tanıkların dinlenmesine devam edildiğini de sözlerine ekledi.

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Eşi araştırılmasını istemişti

Cumartesi gece geç saatlerde kent merkezindeki binada çıkan yangında dördü ağır altı kişi de yaralanmıştı. Alman polisi, binada ağırlıklı olarak göçmen kökenlilerin yaşadığını açıklamakla yetinmişti.

Anadolu Ajansı (AA), yangında hayatını kaybeden Emine Çoban'ın eşi ve Umut Can'ın babası Eyüp Çoban ile konuşmuş, Çoban yangının çıkış nedeninin detaylı araştırılmasını talep etmişti. Çoban, "Bu yangın iyice araştırılsın. Elektrik tesisatından mı çıktı, nereden, neden çıktı araştırılsın. 'Binanın alt katındaki berber dükkanı yanarken neden yandaki döner dükkanı yanmadı?' kafamdaki soru işareti bu. Allah kimseye evlat acısı vermesin" demişti.

Binada oturanlar Alman değildi

Eyüp Çoban'ın amcası Adil Çoban da AA'ya yaptığı açıklamada binada Türk, Ukraynalı ve Azerbaycanlı ailelerin oturduğunu, bina sahibinin de Türk olduğunu ifade etmişti.

Cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyor.

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