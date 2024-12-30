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Almanya'daki Türkler için kritik karar! 2025'te yeni düzenlemeler geliyor

Almanya'da 2025 yılı itibarıyla birçok alanda değişiklik hayata geçiyor. Çocuk parası 5 Euro artacak, emekli maaşlarına yüzde 3.5 ile 4.5 arasında zam yapılacak. Asgari ücret saati 12.81 Euro'ya yükselecek. Küçük işlerde çalışanlar için vergiden muaf aylık gelir sınırı 556 Euro olacak. Ayrıca soyadı kanununda önemli düzenlemeler bekleniyor.

Haber Merkezi
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Almanya'daki Türkler için kritik karar! 2025'te yeni düzenlemeler geliyor
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Almanya'da değişmesi beklenen soyadı kanununa göre, erkekler karısının soyadını otomatik olarak alacak. Türk erkek, bir soylu Alman kadınla evlenenince bizdeki anlamıyla soyluluk ifadesi olan "Dük, Baron, Kont“ gibi sıfatları temsil eden "von“ varsa, örneğin von Düsseldorf gibi, onun soyadını alacak ve bir anlamda Düsseldorf dükü olacak.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, "Hasan Kara von Düsseldorf“ gibi isimler hayatın bir parçası olacak. İstemek yetecek, başka bir işlem ya da mahkeme kararı istenmeyecek.

Soyadı kanunu değişikliği

Soyadı kanunu değişikliği 1 Mayıs 2025’te yürürlüğe giriyor. Eşler, ister kadın ister erkek artık soyadlarının ortasında tire olan ya da olmayan çift soyadı kullanabilecek.

Önceden bunu sadece kadınlar alabiliyordu. Yeni isim kanunu ile, anne-babası karşı çıksa bile çocuklar çift isme sahip olabilecek. Ebeyenler, bir soyadı üzerinde anlaşamazsa ya da birini seçmezse, çocuk otomotik olarak çift soyadlı olacak.

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