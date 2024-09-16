Almanya'daki yangında 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Eberswalde şehrinde çıkan yangında 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Eberswalde şehrinde çıkan yangında 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir.
Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.— T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek (@disisleridestek) September 16, 2024
Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir.