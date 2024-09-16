  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Almanya'daki yangında 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Takip Et

Almanya'daki yangında 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Eberswalde şehrinde çıkan yangında 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'daki yangında 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Eberswalde şehrinde çıkan yangında 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Almanya’nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Gündem
AK Parti MYK toplandı! Masada kritik konular var
AK Parti MYK toplandı! Masada kritik konular var
Bakan Göktaş'tan Narin Güran ve 'Sıla bebek' açıklaması
Bakan Göktaş'tan Narin Güran ve 'Sıla bebek' açıklaması
Evin içerisinde otururken kamyon çarptı!
Evin içerisinde otururken kamyon çarptı!
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı
Bingöl'de Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar, İYİ Parti'den istifa etti
Bingöl'de Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar, İYİ Parti'den istifa etti
Narin cinayetinde sıcak gelişme! Yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildi
Narin cinayeti soruşturmasında sıcak gelişme!