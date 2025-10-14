Almanya’dan Türkiye’ye üst düzey ziyaretler olacak

ANKARA (EKONOMİ)

Almanya’nın birleşmesi vesilesiyle kutlanan Alman Birliği Gününün 35. Yılı nedeniyle Ankara Büyükelçiliği’nde bir resepsiyon verildi. Büyükelçi Sibylle Katharina Sorg'un ev sahipliğindeki resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Almanya'nın Hessen eyaletinin Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz yanında, Ankara’daki diplomasi, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, yakın zamanda Almanya’dan Türkiye’ye üst düzey ziyaretlerin yapılmasının gündemde olduğunu belirtti.

Resepsiyonda EKONOMİ Gazetesi’nin hazırladığı Almanya özel eki de konuklara dağıtıldı.





Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Sorg, Türkiye ve Almanya’nın başta NATO olmak üzere geniş bir uluslararası alanda birlikte üyelikleri ve ikili ilişkiler içinde de stratejik ortaklıkları olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve ivedilikle ihtiyaç duyulan çözümler için daha yakın işbirliği kurulması gerektiğini kaydetti. Küresel güvenlik mimarisindin tehdit altında olduğunu vurgulayan Büyükelçi Sorg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına da değinerek konuşmasının önemli bir bölümünde NATO’nun güçlenmesi ve Türkiye ile Almanya’nın bu çerçevede yapabileceği işbirliğinin önemine ayırdı. Büyükelçi Sorg, NATO'nun güçlendirilmesi ve Orta Doğu'da barışın sağlanması için iki ülkenin yakın işbirliği içinde olduğunu, Suriye’nin istikrarının sağlanmasını da önemli gördüklerini vurguladı.

Büyükelçi Bozay: Ortak söylem ve eylem sorumluluğu…

Resepsiyonda bir konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay iki ülkenin yüzyıllara dayalı bir dostluğu olduğunu belirterek, yakın zamanda Almanya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretlerin gerçekleşeceğini duyurdu. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı Almanya ile ikili ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaştığını belirterek, yeşil dönüşüm ve sayısallaşma alanında işbirliğinin geliştirilmesi potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin geniş kapsamlı bir bakışla ele alınması gerektiğini söyleyen Bozay, ilişkilerdeki durgunluk ve küresel güvenlik alanlarındaki işbirliğine yönelik “zaman kaybını telafi için” ivedilikle Türkiye’nin ortak söylem ve eylem sorumluluğuyla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Hessen Eyaleti Bakanı Pentz: Türkiye ve Türkiye kökenli insanlar olmasaydı, Almanya'nın yakın tarihi düşünülemezdi

Almanya'nın Hessen eyaletinin Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz de konuşmasında, Türkiye’den giden işçileri işaret ederek, “Türkiye ve Türkiye kökenli insanlar olmasaydı, Almanya'nın yakın tarihi düşünülemezdi” dedi. Pentz, Almanya’nın güçlü eyaletlerinden Hessen’in Türkiye’deki şirketlerle güçlü işbirliği olduğunu vurgulayarak, bu ilişkilerin daha da gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.