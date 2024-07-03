Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı
SON DAKİKA... Diplomatik kaynaklar, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebine ilişkin konuyla ilgili olarak "Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır" açıklamasında bulundu.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla UEFA'dan Demiral'a yaptırım talebinde bulunmasına ilişkin Büyükelçi Jürgen Schulz'den izahat istenecek.
Ne olmuştu?
Milli futbolcu Merih Demiral'ın, dün akşam Avusturya ile oynanan maçta attığı ikinci golün ardından 'bozkurt' işareti yaparak sevinmesinin ardından UEFA Demiral hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Demiral'ın gol sevincine tepki göstererek, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" demiş ve UEFA'nın olayı araştırmasını istediklerini ifade etmişti.
Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Wir erwarten, dass die UEFA den Fall untersucht und Sanktionen prüft.https://t.co/65yoSUAAQJ— Nancy Faeser (@NancyFaeser) July 3, 2024