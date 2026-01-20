Almanya’nın başkenti Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Türkiye’nin Büyükelçiliği gece saatlerinde boyalı saldırının hedefi oldu.

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, elçilikte görevli güvenlik personelinin, yaklaşık 40 kişiden oluşan bir grubun elçilik yerleşkesi çevresindeki çiti kırmızı boya ile boyadığı yönünde ihbarda bulunduğu bildirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Saldırganların ayrıca elçilik binasının önündeki kaldırıma beyaz boyayla sloganlar yazdığı, olay sırasında sis bombaları da atıldığı bildirildi.

Polis ekiplerinin olay yerine ulaşması üzerine şüphelilerin büyük bölümü Tiergarten yönüne kaçarken, 19 ve 20 yaşlarında iki erkek şüpheli gözaltına alındı.