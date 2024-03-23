Almanya'nın dev bankasından TL yorumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine yaptığı faiz artışı Türk Lirası'yla ilgili olumlu yabancı raporların gelmesine de yol açtı.

Deutsche Bank'tan Oliver Harvey, Christian Wietoska ve Yiğit Onay'ın hazırladığı 21 Mart tarihli raporda Türk Lirası'nda uzun pozisyona yeniden güven duyulduğu belirtildi.

Raporda bankanın 10 gün önce, TCMB rezervlerinde yaşanan baskı dolayısıyla yaklaşan seçim ve enflasyonda yukarı yönlü sürpriz yaşanan bir ortamda uzun vadeli Türk lirası carry trade pozisyonlarında kâr alımı yaptığı, ancak TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından uzun pozisyonlara yeniden girme konusunda artan bir şekilde güven duyduğu belirtildi.

Yapılan son faiz artışının rezervler üzerindeki baskıları gevşeteceğini öngören banka Türkiye'nin dezenflasyon hedeflerinin gitgide daha gerçekçi göründüğüne vurgu yaptı.

Bankanın raporunda cari dengenin daha iyi bir görünümde olduğu da ifade edildi.

"Risklerre karşı teyyakkuzdayız"

Banka uzun vadeli TL pozisyonlarına yeniden girmek için daha güvenli olduğunu belirtse de seçimlerden sonra politik ekonomi tarafındaki risklerle ilgili de teyakkuzda kaldığını ifade etti.

Türk Lirası'nda yeniden iyimser tarafa geçtiğini açıklayan banka önümüzdeki aylarda toplam getiride önemli bir performans olabileceğini, içsel getirinin yüzde 10'a varabileceğini öngördü.