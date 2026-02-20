Almanya'nın Kültür Bakanı'ndan çağrı: Alican Uludağ serbest bırakılsın

Ankara’da dün gözaltına alınarak İstanbul’a sevk edilen gazeteci Alican Uludağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan Alican Uludağ, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"Gazetecilik suç değildir"

Almanya Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, DW Türkçe muhabiri Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Alman Bakan Ankara'ya bir çağrı yaparak Uludağ'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre başkent Berlin'de açıklama yapan Bakan Weimer, Uludağ'ın gözaltına alınmasını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

"Çağrım açık: Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullanan Weimer, yöneltilen suçlamaların ise "dayanaksız" olduğunu söyledi.

Bağımsız siyasetçi Weimer, "Deutsche Welle ve çalışanları Türkiye'de özgürce çalışabilmeli ve bağımsız haber yapabilmelidir" diye konuştu.

"Türkiye'deki demokratik standartların gerçekliği"

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sánchez Amor, "Kendisine Cumhurbaşkanına hakaret ve yanlış bilgi yayma suçlamaları yöneltiliyor. Bu, Türkiye'deki demokratik standartların gerçekliğidir. Moral bozucu" ifadelerini kullandı.