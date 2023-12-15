Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatı en dip seviyede

Türkiye ile Almanya arasında son olarak Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracat politikasındaki 'örtülü ambargo' tartışmalarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Türk yetkililer, Eurofighter'ı üreten konsorsiyumdan İngiltere, İspanya ve İtalya'nın satışa yeşil ışık yaktığı, ancak Almanya'nın henüz ikna edilemediği yönünde açıklamalarda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 17 Kasım'daki Almanya ziyaretinde Başbakan Olaf Scholz ile basın toplantısında sorulan soru üzerine "Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz" yanıtını vermişti.

Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatı, Federal Meclis'te verilen bir soru önergesinin de konusu oldu. Sol Parti'den koparak oluşturulan Sahra Wagenknecht İttifakından milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine Ekonomi Bakanlığı'ndan verilen yanıt, 2023'te Türkiye'ye silah ihracatı için verilen onayların asgari seviyede olduğunu ortaya koydu.

Bu yıl sadece 1,2 milyon Euro'luk ihracata izin verildi

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Alman hükümeti bu yıl 3 Aralık'a kadar olan dönemde toplam değeri 1 milyon 220 bin Euro olan 17 başvuruya olumlu yanıt verdi.

Ekonomi Bakanlığının soru önergesine verdiği yanıtta, 2023'de Türkiye için verilen ihracat izinlerinin, NATO ile bağlantılı işbirliği projeleri ve sevkiyatla sınırlı kaldığı görülüyor. Bunun dışında tarama, tehlikeli madde temizliği ve iletişim donanımı ile av silahları ihracatıyla ilgili izinlerin verildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Kasım'daki Almanya ziyaretinde Eurofighter'ların yanı sıra Almanya'nın genel olarak silah ihracatındaki kısıtlayıcı tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajı vermişti.

Suudi Arabistan'a kısıtlamalar gevşetildi

Sevim Dağdelen'in soru önergesinde Ortadoğu ülkelerine yapılan silah ihracatı da yer aldı. Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın yanıtına göre Alman hükümeti 2023'te Suudi Arabistan'a 7,41 milyonu muharebe silahı olmak üzere 13,26 milyon euro, Mısır'a 40,31 milyon euro, Katar'a 15,06 milyon euro ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 78,24 milyon euro değerinde silah ihracatına izin verdi.

Almanya, Yemen savaşındaki rolü, insan hakları karnesi ve Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 2018'de Suudi Arabistan'a da ihracat kısıtlamaları getirmiş, bu bağlamda Suudi Arabistan'ın talep ettiği Eurofighter'ların satışına izin vermemişti. Ancak Almanya'nın son yıllarda Suudi Arabistan'a kısıtlamaları gevşettiği görülüyor.

Alman hükümeti özellikle, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonların ardından silah ihracat izinlerini sınırlandırmıştı. Son yıllarda Alman hükümetinin onayladığı ihraç ürünlerinin değeri çift haneli, hatta tek haneli milyon Euro seviyesinde seyrediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda ihracat tamamen durdurulmuştu

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2019 yılı Ekim ayında başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' sonrasında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Türkiye'ye silah ihraç etmeyeceğini açıklamıştı. Operasyonların durdurulmasını söyleyen Merkel, parlamentonun alt kanadına yaptığı konuşmada, "Son günlerde Türkye'yi askeri operasyonuna son vermesi için birkaç kez uyardım. Bu nedenle mevcut şartlarda Almanya Türkiye'ye silah ihraç etmeyecek" demişti.