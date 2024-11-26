Almanya'da yabancı iş gücüne ihtiyaç artıyor: Yılda 288 bin kişiye ihtiyaç var

Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı yeni bir araştırmaya göre Almanya'nın refahını sürdürebilmesi için iş gücü göçüne ihtiyacı var. Almanya'daki çalışan sayısı ülkenin göç almaması halinde 2040 yılında yaklaşık 4,5 milyon azalacak. Yüzde 10'luk düşüşle ülkedeki çalışan sayısı 41 milyon 900 bine düşecek. Araştırmaya göre 2060 yılında ise çalışan sayısı 35 milyon 100 bin seviyesine gerileyecek.

"Göç ve İş Piyasası - Almanya ve Eyaletler İçin Bir Analiz" başlıklı araştırma raporunu, İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nden Alexander Kubis ve Coburg Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan Lutz Schneider kaleme aldı.

Raporda "İş gücü ihtiyacını kapatmak ve Almanya'nın refahını güvence altına almak için Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden uluslararası iş gücü göçünün önemi artıyor" denildi. Almanya'nın gelecek 15 yıl boyunca tüm dünyadan yılda yaklaşık 288 bin kişinin istihdam piyasasına kazandırılması gerektiği kaydedildi.

Öncelik iç potansiyele verilse de yeterli olmuyor

DW Türkçe'de yer alan habere göre Bertelsmann Vakfı Göç Uzmanı Susanne Schultz, "Doğum oranının yüksek olduğu dönemde dünyaya gelen kuşağın emekli olmasıyla gerçekleşecek olan ve Alman iş piyasasını zorluklarla karşı karşıya bırakan demografik dönüşüm göçü gerekli kılıyor" dedi.

Susanne Schultz "Elbette, ister yerli ister göçmen olsun, içerideki iş gücü potansiyelinin geliştirilmesi ve bu potansiyelin iş piyasasına katılımının artırılması öncelikli olmalıdır" diye konuştu. Ancak oluşacak ihtiyacın sadece bu şekilde karşılanamayacağını da sözlerine ekleyen Schultz, yürürlüğe giren yeni iş gücü göçü yasasının Almanya'ya gelmeye ilgi duyan çalışanlar için yeni imkanlar sunduğunu söyledi. Ancak yetkili makamlarda, firmalarda ve yerel yönetimlerde belirgin bir hoşgeldin kültürü olmaması ve uzun süreli kalma perspektifleri sunulmaması halinde Almanya'nın çalışanlar için cazip olmayacağını vurguladı.

Bertelsmann Vakfının araştırmasına göre iş gücü göçünün 2040 yılına kadar hayata geçirilememesinin Almanya'daki eyaletler üzerindeki etkileri de farklılık gösteriyor. Araştırmaya göre Thüringen, Saksonya-Anhalt ve Saar eyaletlerinde iş gücü sayısı yüzde 10'un üzerinde azalacak. Hamburg, Berlin ve Brandenburg'da ise bu düşüş yüzde 10'un altında olacak.