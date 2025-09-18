  1. Ekonomim
ALO 144 başvuruları rekor kırdı: Başvurular arasında yeni doğan yardımları öne çıktı

Türkiye’de ekonomik kriz ağırlaşırken, ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’na yapılan başvurular rekor seviyelere ulaştı. Hattın günlük 17 bin, aylık ise 380 bin çağrı aldığı belirtilirken, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yeni doğan yardımları ve başvuru süreçleri yer aldı.

Türkiye’de yoksulluğun boyutlarını en net şekilde ortaya koyan veriler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geliyor. Ekonomik sıkıntıların derinleştiği dönemde, ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’na yapılan başvurular tarihi rekor kırdı. Bakanlık verilerine göre, hattın günlük çağrı sayısı 17 bine, aylık toplam çağrı sayısı ise 380 bine ulaşıyor.

ALO 144 başvuruları rekor kırdı: Başvurular arasında yeni doğan yardımları öne çıktı - Resim : 1

Vatandaşlar yeni doğan yardımları ve başvuru durumunu öğrenmek için alo 144’ü arıyor

Birgün’de yer alan habere göre, vatandaşlar özellikle yeni doğan yardımları ve başvurularının hangi aşamada olduğunu öğrenmek için hattı arıyor. Bakanlık yetkilileri, çağrıların sosyal yardım ödeme dönemlerinde daha da yoğunlaştığını ve çoğu başvurunun mevcut durumunu takip etmek amacıyla yapıldığını ifade ediyor.

Verilere göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de ailesi yanında en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan çocuk sayısı 171 bin 895’e ulaştı. Ülkede, “oturulamayacak derecede eski” 11 bin hanede yaşam sürdürülmeye çalışılıyor ve 11,8 milyon kişi aşırı yoksulluk içinde bulunuyor. Bu rakamlar, milyonlarca yurttaşın günlük yaşamını ancak sosyal yardımlarla sürdürebildiğini gözler önüne seriyor.

