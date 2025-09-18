ALO 144 başvuruları rekor kırdı: Başvurular arasında yeni doğan yardımları öne çıktı

Türkiye’de yoksulluğun boyutlarını en net şekilde ortaya koyan veriler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geliyor. Ekonomik sıkıntıların derinleştiği dönemde, ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’na yapılan başvurular tarihi rekor kırdı. Bakanlık verilerine göre, hattın günlük çağrı sayısı 17 bine, aylık toplam çağrı sayısı ise 380 bine ulaşıyor.

Vatandaşlar yeni doğan yardımları ve başvuru durumunu öğrenmek için alo 144’ü arıyor

Birgün’de yer alan habere göre, vatandaşlar özellikle yeni doğan yardımları ve başvurularının hangi aşamada olduğunu öğrenmek için hattı arıyor. Bakanlık yetkilileri, çağrıların sosyal yardım ödeme dönemlerinde daha da yoğunlaştığını ve çoğu başvurunun mevcut durumunu takip etmek amacıyla yapıldığını ifade ediyor.

Verilere göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de ailesi yanında en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan çocuk sayısı 171 bin 895’e ulaştı. Ülkede, “oturulamayacak derecede eski” 11 bin hanede yaşam sürdürülmeye çalışılıyor ve 11,8 milyon kişi aşırı yoksulluk içinde bulunuyor. Bu rakamlar, milyonlarca yurttaşın günlük yaşamını ancak sosyal yardımlarla sürdürebildiğini gözler önüne seriyor.