  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Alpay Özalan'la ilgili dikkat çeken iddia! Bakan mı oluyor?
Takip Et

Alpay Özalan'la ilgili dikkat çeken iddia! Bakan mı oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kabine değişikliği" açıklamasının ardından kulislerde çeşitli iddialar konuşulmaya başlandı. Bu iddialardan biri de, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık’a TBMM’de yumruk atarak gündeme gelen AKP Milletvekili Alpay Özalan’ın yeni kabinede bakanlık koltuğuna oturabileceği yönünde.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alpay Özalan'la ilgili dikkat çeken iddia! Bakan mı oluyor?
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni süreçte hem genel başkan yardımcılarında hem de kabinede bazı değişiklikler yapabiliriz, durum değerlendirmesine göre hareket edeceğiz" açıklamasının ardından, siyasi kulisler hareketlenmeye başladı. Erdoğan'ın bu açıklaması, kabine ve parti yönetiminde değişikliklerin gündeme gelebileceği yönünde yorumlandı.

Alpay Özalan'ın bakan olacağı öne sürüldü

En az 4 bakanın gidici olduğu yönündeki iddialar kuvvetlenirken gazeteci Tahir Kum, hafızalara TBMM'de TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldırmasıyla kazınan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın, bakan olacağını öne sürdü.

Kum Özalan'ın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yerine düşünüldüğü iddiasını gündeme getirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli gözaltına alındıBakan Yerlikaya duyurdu: Bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli gözaltına alındıGündem

 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tarafından bildirilen sığınmacılar çalışma izninden muaf olacakResmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tarafından bildirilen sığınmacılar çalışma izninden muaf olacakEkonomi

 

Gündem
12 kat yerine 31 kat yaptılar, imar planı iptal edildi: Esenyurt’ta binlerce kişi evsiz kalabilir
12 kat yerine 31 kat yaptılar, imar planı iptal edildi: Esenyurt’ta binlerce kişi evsiz kalabilir
Çanakkale'de narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'de narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tarafından bildirilen sığınmacılar çalışma izninden muaf olacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tarafından bildirilen sığınmacılar çalışma izninden muaf olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak
Dolandırıcıların son kurbanı ünlü sunucu oldu! Cansu Canan Özgen 450 bin lirasını kaptırdı
Dolandırıcıların son kurbanı ünlü sunucu oldu! Cansu Canan Özgen 450 bin lirasını kaptırdı