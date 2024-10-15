Alpay Özalan'la ilgili dikkat çeken iddia! Bakan mı oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni süreçte hem genel başkan yardımcılarında hem de kabinede bazı değişiklikler yapabiliriz, durum değerlendirmesine göre hareket edeceğiz" açıklamasının ardından, siyasi kulisler hareketlenmeye başladı. Erdoğan'ın bu açıklaması, kabine ve parti yönetiminde değişikliklerin gündeme gelebileceği yönünde yorumlandı.

Alpay Özalan'ın bakan olacağı öne sürüldü

En az 4 bakanın gidici olduğu yönündeki iddialar kuvvetlenirken gazeteci Tahir Kum, hafızalara TBMM'de TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldırmasıyla kazınan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın, bakan olacağını öne sürdü.

Kum Özalan'ın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yerine düşünüldüğü iddiasını gündeme getirdi.