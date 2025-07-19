Altan Öymen'in cenaze programı belli oldu!

CHP eski Genel Başkanı ve gazete yazarı Altan Öymen, 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası Şişli’de bulunan özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze programı belli oldu

Gazeteciler Cemiyeti, "Eski başkanlarımızdan Altan Öymen'in naaşı 21 Temmuz Pazartesi günü Ankara'ya getirilerek TBMM ve CHP Genel Merkezi'nde tören yapılacaktır.22 Temmuz Salı günü İstanbul'da toprağa verilecektir" açıklamasında bulundu.

Altan Öymen kimdir?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanıdır. 1999–2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer almıştır. 1977 ve 1995 Türkiye genel seçimlerinde CHP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmiştir.

1999 genel seçimlerinde CHP’nin Meclis dışında kalmasının ardından Genel Başkan Deniz Baykal istifa etmiş; 23 Mayıs 1999’da yapılan 27. Olağanüstü Kurultay’da Altan Öymen, partinin yeni genel başkanı seçilmiştir. Bu görevi 15 ay sürdürmüş, 2000’de yapılan kurultayda Deniz Baykal’a görevi devretmiştir. Aktif siyaseti bıraktıktan sonra bir süre Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.