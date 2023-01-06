Altay: Kamu Özel İşbirliği projelerinin 7 yıllık faturası 491,5 milyar lira

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KÖİ projeleriyle ilgili "Bunları milli bütçeden yapmaya kalksaydık, şöyle bir faiz hesaplaması yapmaya kalkın bunun faizini bile ödeyemezsin." sözlerini anımsattı.

Bu projelerde "faizin katmerlisinin ödendiğini" söyleyen Altay, 2018-2022 döneminde bu projeler için firmalara 117 milyar 938 milyon lira aktarıldığını belirtti.

Bu paranın milletin cebinden çıktığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Ayrıca, 2023-2025 dönemi için bütçeye yazılan miktar da 373,6 milyar TL'dir. Yani KÖİ projelerinin sadece 7 yıllık faturası 491,5 milyar TL'dir. Milletin cebinden milyarlar, garantili olarak yandaş firmalara akıtılıyor. Garantili sözleşmeler kapsamında yatırımların tüm giderleri ödeniyor. Tüm masrafların üzerine de şirketlere kar garantisi var. Erdoğan, dezenformasyon yaparak enflasyona ezdirdiği milleti aldatmaya çalışıyor. Memur, emekli, dul ve yetimler, dar gelirliler iyileştirme beklerken, Erdoğan, onların cebinden müteahhitlerin garantili karlarını ödüyor. Millete de tersini söylüyor. Erdoğan, zengin yandaşlarını daha zengin yapmak için uğraşmayı bırak, asgari ücretliye, memura, emekliye ver."