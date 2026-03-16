Altaylı, İlber Ortaylı ile son programın hikayesini anlattı: 'Henüz yayınlamadık'

Gazeteci Fatih Altaylı, yakın dostu ve ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile gerçekleştirdikleri son program çekiminin perde arkasına dair ayrıntıları paylaştı.

Altaylı, ciddi bir ameliyat öncesinde İlber Ortaylı’nın kendisiyle iletişime geçtiğini ve bu buluşmanın aslında bir tür “veda” niteliği taşıdığını belirtti.

Köşe yazısında, sağlık durumundaki belirsizlik nedeniyle Ortaylı’nın operasyon öncesinde yakın dostu Celal Şengör ile bir araya gelmek istediğini ve bu buluşmanın kayda alınmasını arzu ettiğini aktardı.

İşte Fatih Altaylı’nın köşe yazısının ilgili bölümü:

"(İlber Ortaylı) Ertesi gün aradı.

“Ben ameliyat olacağım biliyorsun. Öncesinde bir program çekelim” dedi.

“Daha programlara başlamıyorum. Sen hastaneden çıkınca çekeriz” dedim.

Niye ameliyat öncesi çekmek istediğini anlıyordum.

“Çek sonra yayınlarsın. Biz programı yapalım. Celal’e söyle, o da gelsin” dedi.

Celal Şengör’ü aradım.

“İlber’in emri başüstüne” dedi.

Aslında veda programıydı.

Çektik. Henüz yayınlamadık.

Sonra hastaneye yattı.

Ameliyat oldu."