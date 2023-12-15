Altı belediyeye ‘Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’

Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2023 yılı sahiplerini buldu. Belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve 12 iyi yönetişim ilkesinin yerel yönetimlerin işleyişinde her kademede benimsenmesini hedefleyen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, Türkiye’de ilk kez 2022 yılında verildi.

Marka’yı 1 yıl kullanma hakkı elde eden belediyeler Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri olmuştu. 2023 yılında 9 belediyenin başvurduğu değerlendirme süreci sonunda 2024 yılı sonuna kadar Marka’yı kullanma hakkı elde eden belediyeler Ankara, Eskişehir, Bağcılar, Gebze, Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri oldu.

Gerçekleştirdikleri çalışmalar ve verdikleri taahhütler göz önünde bulundurularak Marka’yı kullanma hakkını elde eden belediyeler, başvurularını yenilemeleri ve Bağımsız Jüri’den onay almaları takdirde sonraki dönemlerde de Marka’yı kullanmaya devam edebiliyor.

2023-2024 dönemi Marka başvuruları Argüden Yönetişim Akademisi, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği ve Altınbaş Üniversitesi tarafından oluşturulan Bağımsız Jüri tarafından değerlendirildi. İyi yönetişim ve yerel yönetimler konularında yetkin ve uzman üyelerden oluşan jüride; emekli vali ve bürokratlar, siyaset bilimi profesörleri, iyi yönetişim uzmanları yer aldı. 14 Aralık’ta Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsünde gerçekleşen törende kazanan 6 belediye açıklandı.

“ELoGE yerel yönetimler için bir ayna niteliğinde”

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nın Türkiye'de ikinci kez belediyelerle buluşmasından mutluluk duyduklarını belirten Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, "ELoGE yerel yönetimler için bir ayna niteliğinde. Bugün, Marka’yı 1 yıllığına almaya hak kazanan belediyeleri tanımakla kalmıyoruz, yerelde demokrasinin gelişimiyle yaşam kalitesini artırmak amacıyla başka belediyeleri de gelecek yıl başvurmaya davet ediyoruz." dedi.

Türkiye’de geliştirdikleri iş birliklerinin ALDA için her geçen gün daha da önemli olduğunu ifade eden Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Antonella Valmorbida ise “Belediyelerin yerelde iyi yönetişim konusunda çalışmalarını tanımak, ELoGE’yi vermek için Argüden Akademi ile iş birliği yapmaktan dolayı çok memnunuz.” şeklinde konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan şunları kaydetti: “Kent hayatının bir parçası olan insanların fikir ve istekleri dikkate alındığı takdirde iyi yönetişimden bahsetmek mümkün. Bu markayı almaya hak kazanan bütün belediye başkanlarımızı tek tek kutluyorum.”

Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı Türkiye’de vermekle yetkilendirilen Argüden Yönetişim Akademisi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden “Kurumlarına güven duyulan bir toplum, yaşam kalitesi ve sürdürülebilir gelecek için kritik önem taşıyor. Demokrasinin beşiği olan yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün benimsenmesi Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında kapsayıcı ve katılımcı demokrasinin ve toplumsal güveninin temel taşı olacaktır. Bu Marka stratejik ve bütçe hazırlama süreçlerine de katkı sağlayacaktır.” dedi.