Altılı Masa Anayasa değişiklik önerisini açıkladı

Maruf BUZCUGİL

ANKARA – Altılı Masa olarak adlandırılan CHP, İYİ Parti, DP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu platform, daha önce temel çerçevesini açıkladığı ilkeler çerçevesinde, Anayasa değişikliğine yönelik önerilerini açıkladı. Çalışma kapsamında 84 maddede değişiklik önerisi oluşturuldu. Öneriler, işlenecek metinler halinde de belirlendi. Parti Genel Başkanlarının katılımıyla Ankara’da düzenlenen toplantıda, her partiden seçilen sözcüler önerilen anayasa değişikliği maddelerini açıkladı.

- Hükümet Sistemi Değişiyor: Uzlaşılan öneriye göre, Tarafsız, partisiz Cumhurbaşkanı 7 yıl için tek sefer seçilebilecek. Hükümet Başbakan tarafından kurulacak. Hükümet, Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’de en fazla üyesi bulunan partinin genel başkanına verilecek görevle kurulacak. Hükümeti düşürmek amaçlı Gensoru verilebilecek ancak gensoruda hükümetin düşmesi halinde görev alacak Başbakan’ın ismi yazılma şartı bulunacak. Böylece hükümetin düşürülmesi halinde hangi hükümetin kurulacağı konusunda uzlaşma şart koşulmuş hale gelecek. Yurt dışında yaşayan Türkler için ayrı bir seçim çevresi oluşturulacak. Seçim barajı yüzde 3’e indirilecek. YÖK kaldırılacak.

- Anayasa Mahkemesi ve Anayasal Denetim değişiyor: Altılı masanın uzlaştığı metne göre, Anayasa Mahkemesi üye sayısı 22’ye, Daire sayısı 4’e çıkarılıyor. Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygunluk denetiminde temel hak ve özgürlüklere yönelik uluslararası Anlaşmaları da dikkate alacak. Bireysel başvuru sosyal haklara ilişkin de yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçim usulü değiştirilecek.

Anayasa’da açıkça hürriyetin esas, kısıtlamanın istisna olduğu maddesi eklenecek. Yorumlar hürriyeti sağlamaya yönelik olarak yapılacak.

- Yargı Değişiyor: Üzerinde uzlaşılan önerilere göre Sayıştay ve YSK yüksek yargı arasına alınacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçme ve seçilmeye yönelik kararları yargı denetimine açılacak. Hakimlere coğrafi güvence verilecek. Savcı ve Hakimler için iki ayrı kurul oluşturulacak. Bu kurulların üyelerinin bir kısmı TBMM tarafından seçilecek.

CHP’den Muharrem Erkek, Deva Partisinden Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Partiden Serhan Yücel, İYİ Parti’den Uğur Poyraz, Saadet Partisinden Bülent Kaya önerileri açıkladı. 6 parti temsilcileri 81 ili dolaşarak sivil toplum örgütleri ve barolarla anayasa değişiklik önerilerine ilişkin toplantılar yapacaklar.

Muharrem Erkek: Güçlendirilmiş parlamenter sistem vesayeti önleyecek

Çalışmalara yönelik sunuş konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sistemik bir sorun yaşandığını, bunun da her alanda ve özellikle ekonomide olumsuzluklar oluşturulduğunu, yargının bu sistem içinde bağımsız kalamayacağını savundu. Muharrem Erkek, değişiklik önerilerinin kurumsallaşma ve demokrasiyi güçlendireceğini, yetkileri yüksek bir vesayet sistemine son vereceğini ifade etti. Erkek, değişikliklerin 81 ilde yapılacak toplantılarla müzakere edilerek TBMM’ye sunulacağını kaydetti.

Yapılan değişiklikler arasında yargı, hükümet sistemi ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik işleyişteki değişiklikler dikkat çekti.

Seçim sistemine yönelik değişiklikler: Siyasi koruma ve özgürlüklere yönelik düzenlemeler önerildi

Üzerinde uzlaşılan metne göre, siyası partiler için seçim başarı yüzde 3’e düşürülecek. Siyasi partilere yönelik yaptırımlar zorlaştırılacak. Yurt dışında yaşayan Türkler için ayrı bir seçim bölgesi oluşturulacak.

Affa uğramış olsa bile cinsel saldırı, çocuğun cinsel istimarı, kadına yönelik kasten yaralama, fesat karıştırma suçlarını işleyenler milletvekili olamayacak. Dokunulmazlık ancak üye tam sayısı salt çoğunluğuyla kaldırılabilecek. Anayasa Mahkemesi aşamasındaki karara kadar kesin hüküm giyme nedeniyle milletvekilliği düşürülemeyecek.

İç tüzükte yapılacak düzenlemelerle kanun yapım süreçleri demokratikleştirilecek. Bakanlar Kurulu ancak TBMM yetki kanunuyla KHK çıkarabilecek, KHK’larla temel hak ve hürriyetlere yönelik düzenleme yapılamayacak. Cumhurbaşkanı yasa veto edemeyecek, ancak bir kez yasayı geriye gönderebilecek. TBMM kanunu basit çoğunlukla yeniden kabul edebilecek.

TBMM’de ekonomik yönü de bulunan öneriler

TBMM Denetimi güçlenecek, başbakan ve bakanlar hakkında gensoru verilebilecek. Bakanlar Kurulu hakkında verilecek gensoruda, gensoru kabulü halinde hükümet düşeceğinden, kimin başbakanlıkla görevlendirileceği gensoruya yazılacak.

Muhalefetin sesi güçlendirilecek. Bir yasama yılında gündemi muhalefetçe belirlenecek en az 20 gün genel görüşme yapılabilecek. Bütçe hakkı tesis edilecek, bütçe denetimi güçlendirmek amacıyla başkanlığını muhalefetin yaptığı Kesin Hesap Komisyonu kurulacak. Bütçe hakkı tesis edilecek ve

Cumhurbaşkanlığı yapılanması

Cumhurbaşkanı 1 kez 7 yıl için seçilecek, varsa partisiyle ilişkisi kesilecek. Yürütme Anayasada bir görev olarak tanımlanacak. Cumhurbaşkanı en çok milletvekiline sahip partiden birine hükümeti kurma görevi verecek. Hükümetin güvenoyu basit çoğunlukla, düşürülmesi ise üye tam sayısı salt çoğunluğuyla gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu OHAL ilan edemeyecek. OHAL sadece Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulunda ilan edilebilecek. OHAL dönemlerinde KHK yapılamayacak.

Yargıda değişiklikler

Altılı masanın yargıya yönelik Anayasa değişikliklerinde de yargıç bağımsızlığına yönelik hükümler ile Anayasa Mahkemesi ve yüksek mahkemelerin genişletilmesi dikkat çekti. Buna göre, hakimler ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek. Hakimler ve savcılar için ayrı ayrı kurul oluşturulacak. Her iki kurulun kararları yargı denetimine açık olacak ve üyelerinin bir kısmı TBMM’ce seçilerek yasama ile güç pekiştirilecek. Savunma makamı Anayasal güvenceye kavuşturularak savcılık ile savunma eşit statüye dönüşecek, Türkiye Barolar Birliği özerkliği güçlendirilecek.

Anayasa mahkemesi üye sayısı 22’ye çıkarılacak ve daire sayısı 4 olacak. Anayasaya uygunluk kriterlerinde, temel hak ve hürriyetlere yönelik Uluslararası Anlaşmalar da dikkate alınacak. Anayasa Mahkemesinin yetkileri, Anayasa ve Hukuk Üstünlüğünü koruma yönünde genişletilecek. Sosyal haklara yönelik de bireysel başvuru hakkı verilecek. Yetki uyuşmazlıklarında son kararı Anayasa Mahkemesi verecek.

Yüksek Seçim Kurulu ve Sayıştay Yüksek Yargı Organı haline gelecek. YSK 2 daire ve 1 Genel Kuruldan oluşacak. YSK’nın seçme ve seçilme, siyasi faaliyetlerle ilgili kararları bireysel başvuruya açılacak.

Temel hak ve özgürlükler

Temel hak ve özgürlükleri korumak Anayasada devlete görev olarak verilecek. İnsan onurunun dokunulmazlığı devletin korumakla görevli olduğu alanlar arasına alınacak. Anayasa’ya hürriyetin esas, kısıtlamanın istisna olduğu açıkça yazılacak. Böylece yorumlar hürriyetin devamı, korunması yönünde yapılacak. Düşünceleri nedeniyle ayrımcılık önlenecek. Medyada çoğulculuğu sağlama, fikir yayma hürriyeti, devletin elindeki kitle iletişim araçlarından eşit yararlanma ve haber alma hürriyeti anayasada güçlendirilecek.

Anayasaya , yurt dışında yaşayan Türkler ve kültürel bağlara sahip olunan ülkelerle ilgili devlete ödev veren madde eklenecek. Sağlık hakkı, çevre hakkı, gıda hakkını sağlama görevi devlete anayasal olarak verilecek. Devletin görevleri arasına hayvanları koruma da eklenecek.

Temel hak ve hürriyetler içinde siyasi hürriyetler

Milletvekili seçimlerinde yüzde 1 oy alan partiler yardımlardan yararlanacak. Yargıtay Başsavcısı bir siyasi partiye TBMM izniyle dava açabilecek.

Siyasi parti kapatmasına “odak olmak” tanımı netleştirilerek yer verilecek. Buna göre demokratik düzene yoğun, sürekli tehdit hali odak olmanın tanımı olacak. Kamu Başdenetçisi seçimi netleştirilecek ve re’sen inceleme yetkisi verilecek.

Yerel yönetimler ve Akademi bağımsızlığı güçlendirilecek

Yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artacak. Merkezin idari denetimi sınırlanacak. Göreviyle ilgili suçlar nedeniyle yerel yöneticiler hakkında soruşturma ve kovuşturma halinde, içişleri bakanınca görevden uzaklaştırma yapılamayacak. İçişleri Bakanı önerisiyle görevden uzaklaştırmayı Danıştay ancak 1 ay süreyle yapabilecek. Her ay Danıştay kararı gözden geçirecek.

Akademik özgürlük, üniversitelerin mali ve idari özgürlüğü Anayasada korunacak. YÖK kaldırılacak. Üyelerin demokratik olarak seçildiği Üniversiteler Arası Kurul oluşturulacak. Üniversite yönetimleri öğretim üyelerince oluşturulacak.