Altılı Masa liderleri Ekrem İmamoğlu'na destek için buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla Saraçhane’de düzenlenen etkinliğe altılı masadan siyasetçiler katıldı.



Burada konuşan İmamoğlu desteğe gelen binlerce kişiyi “Demokrasiye inanan büyük Türk milleti, hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Burası Saraçhane, burası sizin eviniz. Burası milletin evi. Burada siz ne derseniz o olur” söyleriyle selamladı.

Konuşmasına “Ama önce bana şu sorunun cevabını bir verin” başlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne alıp veremediği var? Sizden ne istiyor bu insanlar? 31 Mart'ta oyunuzu kullandınız, saymadılar. ‘Zarfa attığınız 4 oy pusulasından 3'i geçerli, Büyükşehir Belediyesi için kullandığınız oy ise geçersizdir' dediler. Sizin tertemiz, helal oyunuzu iptal ettiler, seçimi yenilediler.

Sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesine eskiden kamu bankalarından bol bol kredi verirlerdi. Sizin seçtiğiniz yönetime tam 3.5 yıldır 1 kuruş vermiyorlar. Sizin seçtiğiniz yönetim, çok daha uygun koşullarla dışarıdan kredi bulup getiriyor, bu defa da aylar yıllar geçiyor, bir imza atıp onay vermiyorlar.

Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa liderlerinin buluştuğu mitingin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

'6 siyasi partinin lideri burada'

Sizinle ne alıp veremedikleri var? Sizden ne istiyor bu insanlar?

Mesela eskiden bu şehirdeki taksilerle ilgili kararları sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesi alırdı. ‘Hayır' dediler, ‘artık taksi konusunda kararlar İstanbul'dan değil, Ankara'dan alınacak.' Mesela, eskiden, Gezi Parkının mülkiyeti sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. ‘Yok' dediler, ‘Gezi Parkı artık bir vakfa ait olacak.' Daha onlarca örnek sayarım ama vaktinizi almayayım.

Siz bir kere değil, iki kere üst üste bir belediye başkanı seçtiniz. Onlar, sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar. Üstelik, baktılar mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp başka bir hakim getirterek çıkarttılar bu kararı. Allah aşkına, bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne alıp veremedikleri var? Sizden ne istiyor bu insanlar? İmamoğlu “Öyle kolay kaçmak yok onları gönderecek 6 siyasi partinin lideri burada” karşılığını verdi.

'Milletin iradesine karşı alerjileri var bunların'

Ben size söyleyeyim; bu ülkeyi yönetenler hasta, hem de ağır hasta. Bu ülkeyi yönetenlerin çok ağır bir alerji sorunu var. Milletin iradesine karşı alerjileri var bunların. Milli irade kendilerinden yana şekillenirse sorun yok. Ama başka türlü şekillenirse bunlarda alerji hastalığı başlıyor.

Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ne hukuk ne ahlak, ne din ne iman… Hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Bugün burada bunca büyük bir kalabalığı harekete geçiren, ortak vicdandır. Hepimizi birleştiren haksızlığa, hem de apaçık haksızlığa, adaletsizliğe şahit olmaktır.

Milyonlarca kişi harekete geçiyor demokrasi için ayağa kalkıyor. Bu bir adalet refleksidir. Bu rızanın kalktığının kanıtıdır. Bunlar açıkça vicdansızlığın olduğu, haksız yere milletin mağdur edildiği anlarda olur. Dün de oldu, şimdi de oluyor. Milletin iradesine alerjin varsa, seçim sonuçlarını hazmedemiyorsan, siyaset miyaset yapmayacaksın.

16 milyon İstanbullu senin gözünde bir ve eşit değilse… 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bir ve eşit görmüyorsan, “ben bu ülkeyi yönetiyorum” demeyeceksin. Çünkü sen bu ülkeyi yönetmiyorsun. Sen, birtakım çıkar gruplarını, seçilmiş dernekleri, yakın aile vakıflarını, birtakım karanlık odakları yönetiyorsun. İstanbul'da bir israf düzeni kurdular ve sonsuza kadar sürsün istiyorlar."

Kılıçdaroğlu: Milletin idaresine hukukla darbe vurulmuştur

İmamoğlu'nun konuşmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıktı ve karara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Şunu unutmayın biz Ekrem başkanın arkasında duracağız. Hiçbir güç Ekrem başkanı İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

"Endişe etmeyin iktidar olacağız. Milletin idaresine hukukla darbe vurulmuştur. Biz hukuku yeniden inşa edeceğiz. Biz adaleti yeniden sağlayacağız.

Yargıyı itibarsızlaştırıyorlar. Türkiye’de kimse kendini güvende hissetmiyor. Biz ağacın içindeki kurtları temizleyeceğiz.

Milletvekillerimiz tutuklandı, İl başkanımız siyasetten uzaklaştırıldı. Son olarak Ekrem başkana ceza verdiler. Şunu unutmayın biz Ekrem başkanın arkasında duracağız. Hiçbir güç Ekrem başkanı İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz.

Milli idareye darbe yapanları göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin Altılı Masa olarak ülkeye adaleti getireceğiz. Bu bir maraton ve sonu geldi. & ay sonra yeni bir Türkiye göreceksiniz.

Sakın başını öne eğmeyin, biz iktidar olamaya geliyoruz.

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan: 'Ekrem İmamoğlu'na, Canan Kaftancıoğlu’na, Selahattin Demirtaş’a yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum'

DEVA Partisi Genel Başbakın Ali Babacan ise Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıktı ve şunları söyledi:

"Biliyorum çok öfkelisiniz, hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyor, bu hukuksuzluğu reddediyorum.

Ekrem İmamoğlu’na yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Canan Kaftancıoğlu’na yapılan bu hukuksuzluğu, Selahattin Demirtaş’a yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Nedir bu çektiğimiz. Devlet gücünü eline geçiren başlıyor zulmetmeye. Üste çıkan başlıyor zorbalığa. Daha dün zulme uğrayan Erdoğan şimdi başlıyor zulme. Sandıkta hesabını soracağız, çok az kaldı.

Bu millet yargı organlarıyla kendisine oyun oynayanlara sandıkta cevap verecektir. Biz herkes için adalet olsun diye buradayız. Biz Türkiye için özgürlük istediğimiz için buradayız.

Yıl 2002… Şimdiki iktidar 3Y için iktidara gelmemiş miydi? Şimdi döndü dolaştı bu 3Y yeniden gündeme geldi. 2015’teki kuruluş akidinde vardır 3 dönem kuralı bu partinin ama şimdi çıkmış bırakmam diye açıklama yapıyor.

Unutmasınlar, Türkiye birden büyüktür.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Milli iradenin önüne set çekilmez

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şunları söyledi:

"Bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Milli iradenin önüne set çekilmez. Millet o duvarı yıkıp atmıştır. İşte bugün de bu bitmeyen kin ve garez dün Ekrem İmamoğlu’na bu cezayı verdiler. Ama bilsinler ki bu kararın milletin vicdanında bir hükmü yoktur.

Bakmayın bunların isimlerinde Adalet ve Kalkınma olmasına. Buradan haykırıyorum, adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı.

İşaret fişeğini buradan yaktığımız demokrasi mücadelemiz taçlanacak. Bu millet bu kadar kötülüğü hak etmiyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Biz hiçbir zaman korkmadık ve korkmayacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yargı bir kez daha siyasallaştı. Güç sahiplerine sesleniyorum, milletin vicdanına dönün." ifadesini kullandı.

Davutoğlu şunları söyledi:

"Hangi partiden olursa olsun, herkesin hak ve hukukunu koruyacağız.

Biz hiçbir zaman korkmadık ve korkmayacağız.

Buradan iktidara sesleniyorum; sakın bağımsız yargı demeyin çünkü biz gerçeği biliyoruz.

Yargı bir kez daha siyasallaştı. Güç sahiplerine sesleniyorum, milletin vicdanına dönün.

Dün Türk yargısı adına kara bir gündü. Buradan yargı mensuplarına sesleniyorum; sakın korkmayın, yarın biz Altılı Masa olarak sizin arkanızda duracağız.

Gelecek kaygısı yaşayan vatandaşlarımız biz yeni bir Türkiye için yola çıktık. Hedefimiz, kimsenin fikir ve düşüncesini gündeme getirirken ‘terörist’ diye suçlanmadığı bir ülke inşa etmek. Altılı Masa Türkiye’nin, halkın masasıdır.

Önümüzde bir seçim var. Bu seçim sadece bir seçim değildir. Bu seçim yoksulluğa karşı onurluca yaşama seçimi, yasaklara karşı özgürlüklerin seçimidir. Bu seçimi kimse kaybetmeyecek, halk kazanacak.

Buradan iktidara sesleniyorum; bu masa kurtlar sofrası değil, Halil İbrahim sofrasıdır. Ve bu masa asla dağılmayacak.

Akşener İmamoğlu'na atkı getirdi

Kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener ise İBB Başkanı İmamoğlu’na bir atkı verip hikayesini anlattı.

Akşener, şunları söyledi;

Öncelikle aziz milletim, aziz İstanbullular kalbimiz, beynimiz gençler… Bugün burada büyük bir haksızlığa karşı toplandık.

Dün buradan ayrılırken Kıymet Doğan isimli bir kız önümüzü keserek bana bir atkı verdi ve Ekrem İmamoğlu’na vereceksin dedi. Bu atkı adaletin atkısıdır. Yüz yıl önce olduğu gibi bugün de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler burada. Yüz yıl önce verilen bu kararın, iradenin temsilcileri burada.

İstanbul’dan kayıtsız şartsız milletindir diyenleri duymayanların olduğu yerde biz buradayız.

Bir tiyatroya oyunu oynayanlara seslenip ‘saray sizinse Saraçhane bizimdir, zulüm sizinse sandık bizimdir.’ Demokrasi bizim, sandık ve bu irade bizimdir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu katılamadı

Saadet Partisi adına parti Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir konuştu.

Tekir şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir karar verilmiştir. Verilen bu kararı kamuoyu hukuki olarak kabul etmemiştir.

Bu karar siyasi bir karar olarak algılanmıştır. Tıpkı yıllar önce yine burada okuduğu bir şiir nedeniyle ceza verilen bir kişinin olduğu gibi."