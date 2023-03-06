Altılı masa yeniden kuruluyor mu? İYİ Parti'den sürpriz bir öneri

Ankara'da sıcak saatler. CHP'li belediye başkanları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti'den yapılan açıklamada Meral Akşener'in masaya geri dönmek için bir teklifte bulunduğu açıklandı. Öneriyi İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı.



Kürşad Zorlu, “Milletin sesi olma zorunluluğunu en başından bu yana bu bilinçle hareket eden Genel Başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda milleti heyecanlandıracağını düşündüğümüz, yeniden heyecana oluşturacak yeni bir öneriyle millet ittifakına öneri oluşturuldu.



Her iki belediye başkanımıza, seçilecek 13. Cumhurbaşkanının yetkili icracı iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini ilettiler. Bu önerileri önümüzdeki dakikalar içinde Kemal Kılıçaorğu’na da aktaracaklar” ifadesini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş'tan açıklama

Ekrem İmamoğlu ve Mansir Yavaş, Akşener ile görüşmesinden sonra parti genel merkezinden ayrılırkan kısa bir açıklama yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:



"Değerli Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun bilgisiyle bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye’mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde milletimizin geleceği açısında Altılı Masa’nın stratejisinin varlığının önemimin bilincindeyiz."

Mansur Yavaş ise şunları söyledi:



"Biz Millet İttifakı belediye başkanlarıyız. Masada olanları seyretme imkanımız yok. Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Deprem felaketinden sonra yaraları saracak şekilde, tekrar bir araya gelinmesi arzusu, halkımızın arzusu. Biz de görev edindik, genel başkana ilettik. Değerlendirecekler."

Kritik toplantı 1 saat ertelendi

Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını reddetmesi ve Altılı Masa'dan kalkmasından sonra başlayan tartışmalar gündemdeki yerini korurken gözler bugün Milet İttifakı'nın yapacağı toplantıya çevrilmişti. Yaşanan gelişmeler üzerine toplantı 1 saat ötelendi.

Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliği yapacağı toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

İttifakın son toplantısında beş parti lideri, İYİ Parti olsa da olmasa da Millet İttifakı olarak seçime girilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Akşener: Masa milletin isteğini kabul ederse geri dönerim

Pazar gecesi Meral Akşener ile görüşmesini anlatan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Akşener'in masaya dönme şartını açıkladı.

Yılman, Akşener ile yaptığı görüşmede İYİ Parti Lideri'nin şunları söylediğini aktardı:

"Ben kişisel çıkarlarım için hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa gelsin evimi taşlasınlar.

Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum. Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim.

Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Masa ya da Kemal bey benim değil milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim"

Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde

Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere parti genel merkez binasına geldi.

Akşener’i İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı. Bazı yöneticiler ile görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.