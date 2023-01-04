Altılı Masa’da geçiş sürecinin yol haritası ele alınacak

Altılı Masa, yarın onuncu toplantısını yapacak. Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından, 38 gün sonra yeniden bir araya gelecek olan liderlerin gündeminde 9 başlık, 72 alt başlıktan oluşan 200 sayfalık hükümet programı bulunuyor.

Ortak çalışma grubu tarafından hazırlanan, “ hukuk, adalet ve yargı“, “kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele”, “ekonomi, finans ve istihdam”, “sektörel ve bölgesel konular”, “bilim ve teknoloji “, “eğitim ve öğretim “, “sosyal politikalar “, “dış politika”, “güvenlik ve savunma” alanlarında altı partinin ortak politikalarının belirlendiği çalışma, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak.

Liderlerin son noktayı koyacağı cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesinin kamuoyuna duyurulacağı tarihin, liderlerin yarın yapacağı toplantıda netleşmesi ve ortak açıklama ile duyurulması bekleniyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa’nın yarın ele alınacak ortak hükümet programıyla ilgili olarak, “Ortak politika belgesinde ne kadar mutabakat varsa onu açıklayacağız. Herhangi bir konuda itiraz varsa o da metne girmeyecek” dedi.

Hükümet programının da güçlendirilmiş parlamenter sistemin anayasa değişiklik teklifinde olduğu gibi liderlerin katıldığı bir toplantı ile kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Toplantının diğer bir gündem maddesini ise güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası oluşturacak. Geçiş süreci ile ilgili çalışmanın da tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor.

Anayasa değişikliğinde ortak tutum arayışı sürüyor

Altılı Masa’nın yarın yapılacak toplantısında en kritik başlıklardan birini başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi oluşturuyor. Anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak masanın tutumunun bu toplantıda ele alınarak netleştirilmesi bekleniyor.

CHP’nin başörtüsüne ilişkin yasa teklifini vermesinin ardından AK Parti ‘anayasal güvence’ adımını atarak MHP ile birlikte Meclise anayasa değişiklik teklifi vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konudaki kararın verilmesinde Altılı Masa’yı işaret ederken, “ Çok güzel bir çalışma yaptıkları ve kamuoyuna açıklayacaklarını” söyledi.

Altılı Masa’dan başörtüsüne ilk açık destek Saadet Partisi’nden geldi. SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, teklife imza attığını duyurdu. CHP dışındaki masadaki diğer partiler de referanduma gitmeden düzenlemenin Meclis’ten 400 oyla geçmesi gerektiğini dile getiriyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, geçtiğimiz günlerde “ Altılı Masa'nın bu konuda mümkünse ortak bir tutum alması ülkemiz için son derece kıymetli olacaktır. Sanırım, perşembe günü yapacağımız Altılı Masa toplantısında da bu konu yine gündemimizde olacak” açıklaması yapmıştı.

Seçim beyannamesinin karar bağlanması ve açıklanmasının ardından artık Altılı Masaya Cumhurbaşkanı adayının gelmesi bekleniyor.