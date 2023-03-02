Altılı Masa'da kritik toplantı bugün: Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Altılı Masa'nın 11. toplantısına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katılacak.

Toplantıda, Millet İttifakı'nı oluşturan parti liderlerinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemeleri ancak ismin daha sonra duyurulması bekleniyor.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının bugün yapacağı toplantıda belli olacağını açıklamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bugün Halk TV'de katıldığı programda, "Bugün adayı konuşacaklarını ve karara bağlayacaklarını bekliyorum." dedi.

3 isim konuşuluyor

Adaylık konusunda Kılıçdaroğlu ile birlikte en çok anılan isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

CHP'den yapılan açıklamalarda, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğu ancak Altılı Masa'dan çıkacak karara uyulacağı mesajı veriliyor.

Yavaş, Altılı Masa’nın kendisini Cumhurbaşkanı adayı gösterip göstermeyeceğiyle ilgili soruya, ''Bu benim için görevdir o zaman, ama Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil.'' cevabını vermişti.

"İYİ Parti tutumunu belirledi"

Kritik toplantı öncesi, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Meclis grup toplantısındaki "Bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir" sözleri dikkat çekti. Kulislerdeki bazı yorumlara göre, Akşener'in bu mesajının adresi CHP lideri Kılıçdaroğlu.

İYİ Parti’nin aday konusunda sert bir tutum içinde olacağı ve bunun da masanın dağılmasına yol açabileceği yönünde iddialar ve söylentiler çıkarken, EKONOMİ’nin dün görüştüğü İYİ Parti yetkilileri, kilit konumlarının farkında olduklarını ancak toplantıdaki tutumlarının kriz oluşturmayacak şekilde belirlendiğini kaydettiler.