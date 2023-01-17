Altılı Masa'nın 30 Ocak toplantısının ayrıntıları belli oldu

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, seçmenin karşısına 30 Ocak'ta açıklanacak 9 ana başlık ve 73 alt başlıktan oluşan hedef ve projelerle çıkacak.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" geçiş süreci kapsamında hazırladığı temel politikalar alanında 9 ana başlık 73 alt başlıktan oluşan çalışmasında, birçok maddeden oluşan hedef, proje ve politika yer alıyor.

Altılı Masa tarafından 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacağı açıklanan ve cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacağı belirtilen çalışmada, işsizlikle mücadele, istihdam, tarım ve sosyal politikalar alanında hayata geçirilecek proje ve hedefler geniş yer tutuyor.

Aynı zamanda hükümet programının iskeletini de oluşturacak çalışmada, ilkokullarda çocuklara süt ve yemek verilmesinden tarımda yapılacak çalışmalara, Merkez Bankasının bağımsızlığından KOBİ'lere verilecek kredilere kadar atılacak adımlar bulunuyor.

Hedef ve politikalar

"Hukuk, adalet ve yargı", "kamu yönetimi", "yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim", "ekonomi, finans ve istihdam", "bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm", "sektörel politikalar", "eğitim ve öğretim", "sosyal politikalar" ile "dış politika, savunma, güvenlik ve göç" ana başlıklarından oluşan çalışmada, bazı hedef, proje ve politikalar şöyle:

- İşsizlik Sigortası Fonu'na yüzde 2'lik işveren katkısının yarısı, "Yarına Hazırlık Fonu"na aktarılacak. Bu fon aracılığıyla işsiz kalma riski yüksek çalışanlara yönelik beceri kazandırma ve özellikle KOBİ'lerin çalışanlarına beceri geliştirme yatırımlarına finansman sağlanacak.

- İş bulma ümidini kaybetmiş veya uzun süre işsiz olan bireylerin, yeni beceriler ve yetenekler kazandırılarak istihdama geçmelerini sağlamayı amaçlayan "İkinci Şans Okulları" kurulacak.

- Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) "part-time" çalışma sözleşmesi kabul edilecek.

- Asgari ücret tespitine ilişkin ILO'nun sözleşmesi onaylanacak.

- Sivil toplumun destek ve katkılarıyla yolsuzlukla mücadele strateji ve eylem planı hazırlanacak. TBMM'de yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulacak.

- Enflasyon 2 yıl içerisinde tek haneye indirilecek.

- 5 yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelir iki katına çıkarılacak.

- Cumhurbaşkanına bağlı liyakatlı ve deneyimli denetim personeli ve uzmanlardan oluşan "Durum ve Hasar Tespit Komitesi" oluşturulacak.

- Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.

- Çok boyutlu beyin göçüyle mücadele eylem planı hazırlanacak.

"Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı"

Tarım ve Orman Bakanlığının adının "Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı" olarak değiştirilmesi planlanan çalışmada, savunma sanayisine ilişkin de bazı hedefler şöyle:

- Milli Muharip Uçak, jet eğitim uçağı, Altay tankı, TF 2000 fırkateyni, 4G ve 5G baz istasyonu ve ağ altyapısı, askeri gözetleme ve iletişim uyduları ve benzeri projelerin gerçekçi şekilde hayata geçirilmesi ve tamamen yerlileştirilmesi için ayrı ve özel bir bütçe oluşturulacak.

- Altay tankında motor tedarik süreci tamamlanacak. Bununla paralel yerli motor çalışmaları başlatılacak. Yüzde 100 yerli tank çalışmaları büyük bir seferberlikle sürdürülecek ve başarıya ulaştırılacak.