  Altın fiyatları sert geriledi, vatandaşlar kuyumculara akın etti
Altın fiyatları sert geriledi, vatandaşlar kuyumculara akın etti

Eskişehir'de vatandaşlar altın fiyatlarının düşmesi sonrası kuyumcularda yoğunluk oluşturdu.

Altın fiyatları sert geriledi, vatandaşlar kuyumculara akın etti
Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor.

Özellikle mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran altın, son birkaç haftada yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızla geriledi.

Gram altın bugün 6 bin 238 TL'den açılış yaparken, Eskişehir'de bu fiyattan altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculara akın etti. Yoğunluk yaşanan Eskişehir Kuyumcular Çarşısı'nda tıklım tıklım dolan birçok dükkanda 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın tükenme noktasına geldi.

Çoğu dükkanda bir personel kapı önünde durarak, hangi altınların olup olmadığı konusunda müşterilere bilgi verdi.

