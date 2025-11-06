Altın görünümlü 25 kuruşlara rekor ilgi: Fiyatı 35 bin TL’ye kadar çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Darphanesi’nin geçmiş yıllarda ürettiği altın sarısı tonundaki 25 kuruşlar, koleksiyon piyasasında dikkat çekmeye başladı. Bu madeni paralar, özellikle sınırlı sayıda basılmış olmaları, bazı serilerde baskı ve maden ton farklarının görülmesi ve orijinal parlaklığını koruyan örneklerin az bulunması nedeniyle koleksiyoncular tarafından değerli kabul ediliyor.

30 ila 35 bin TL arasında alıcı buluyor

Sözcü'de yer alan habere göre online açık artırma siteleri ve koleksiyon platformlarında, özgün ve iyi durumdaki 25 kuruşlar 30 ila 35 bin TL arasında alıcı buluyor. Satıcılar, paranın rengi, kenar yazısı ve metal parlaklığına göre fiyat belirliyor. Özellikle “altın renginde” ve “hatasız basım” olan örnekler, koleksiyoncular arasında yüksek talep görüyor.

Altın tonlu 25 kuruşların değeri için uzman görüşü şart

Uzman numizmatistler, her 25 kuruşun bu kadar değerli olmadığının altını çiziyor. Gerçek değere sahip olanlar; basım hatalı, dolaşıma girmemiş veya sınırlı sayıda üretilmiş paralar. Uzmanlar, bu paraların gerçek değerinin belirlenmesi için yetkili koleksiyoncular ya da müzayede evleriyle iletişime geçilmesini tavsiye ediyor.