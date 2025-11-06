  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Altın görünümlü 25 kuruşlara rekor ilgi: Fiyatı 35 bin TL’ye kadar çıkıyor
Takip Et

Altın görünümlü 25 kuruşlara rekor ilgi: Fiyatı 35 bin TL’ye kadar çıkıyor

Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi tarafından yıllar önce basılan altın tonundaki 25 kuruşlar, günümüzde koleksiyon tutkunlarının radarında. Üretim hatası veya sınırlı basım olan örnekleri, açık artırmalarda 34 bin lirayı aşan fiyatlarla satılıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın görünümlü 25 kuruşlara rekor ilgi: Fiyatı 35 bin TL’ye kadar çıkıyor
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Darphanesi’nin geçmiş yıllarda ürettiği altın sarısı tonundaki 25 kuruşlar, koleksiyon piyasasında dikkat çekmeye başladı. Bu madeni paralar, özellikle sınırlı sayıda basılmış olmaları, bazı serilerde baskı ve maden ton farklarının görülmesi ve orijinal parlaklığını koruyan örneklerin az bulunması nedeniyle koleksiyoncular tarafından değerli kabul ediliyor.

30 ila 35 bin TL arasında alıcı buluyor

Sözcü'de yer alan habere göre online açık artırma siteleri ve koleksiyon platformlarında, özgün ve iyi durumdaki 25 kuruşlar 30 ila 35 bin TL arasında alıcı buluyor. Satıcılar, paranın rengi, kenar yazısı ve metal parlaklığına göre fiyat belirliyor. Özellikle “altın renginde” ve “hatasız basım” olan örnekler, koleksiyoncular arasında yüksek talep görüyor.

Altın tonlu 25 kuruşların değeri için uzman görüşü şart

Uzman numizmatistler, her 25 kuruşun bu kadar değerli olmadığının altını çiziyor. Gerçek değere sahip olanlar; basım hatalı, dolaşıma girmemiş veya sınırlı sayıda üretilmiş paralar. Uzmanlar, bu paraların gerçek değerinin belirlenmesi için yetkili koleksiyoncular ya da müzayede evleriyle iletişime geçilmesini tavsiye ediyor.

Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için genelgeBakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için genelgeGündem

 

Trump yönetimi, uyuşturucu yüklü gemilere yönelik saldırılar konusunda Kongre’ye bilgi verdiTrump yönetimi, uyuşturucu yüklü gemilere yönelik saldırılar konusunda Kongre’ye bilgi verdiDünya

 

Gündem
Gazeteciler İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında ifade veriyor: Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Gazeteciler ifade veriyor: Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Yargıtay’dan kritik karar: Şaka da olsa birçok ifade artık “hakaret” sayılacak
Yargıtay’dan kritik karar: Şaka da olsa birçok ifade artık “hakaret” sayılacak
AYM ihlal kararı vermişti: Tayfun Kahraman'ın "yeniden yargılanma" talebi reddedildi
Mahkeme, Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanma talebini reddetti
Sosyal konut projesine sızan dolandırıcılara engel: Sahte TOKİ siteleri tek tek kapatıldı
Sosyal konut projesine sızan dolandırıcılara engel: Sahte TOKİ siteleri tek tek kapatıldı
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem