  3. Altın Kelebek’te sürpriz karar: 2025 ödül töreni iptal edildi
1972 yılından bu yana düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ( 2025) gerçekleştirilmeyecek. Ana sponsor Pantene’in sözleşmesinin sona erdiği törende yenilenmeye gidileceği açıklandı.

1972’den bu yana Hürriyet Kelebek tarafından düzenlenen ve geçen yıl 50. kez gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleriyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre, aday açıklamalarıyla her yıl büyük ses getiren törenin bu yıl yapılmayacağı öğrenildi. Böylece, televizyon ve müzik dünyasının en çok konuşulan organizasyonlarından biri bu sene takvimde yer almayacak.

Sponsorluk sözleşmesi sona erdi

Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunduğu törende, ana sponsor Pantene’in sözleşmesinin de sona erdiği öğrenildi. Törenin yeni sponsoru ve yeni tarihi henüz açıklanmazken, Altın Kelebek’in geleceği merak konusu oldu.

