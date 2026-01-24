  1. Ekonomim
Altunkaya ailesinin acı günü

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya’nın yeğeni Kasım Altunkaya genç yaşta geçirdiği rahatsızlık soncu vefat etti.

Mardinli iş adamı 47 yaşındaki Kasım Altunkaya, bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kasım Altunkaya’nın cenazesi memleketi Mardin’in Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sivrice Köyünde bulunan aile mezarlığında toprağa verilece