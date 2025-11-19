Alüminyum fosfit iddiası tartışma yarattı: Panzehiri yok, internette kolayca erişilebiliyor

Türkiye’de zararlı kontrolü ve kimyasal güvenlik yeniden gündeme taşındı. Böcek Ailesi’nin kaldıkları otelde hayatını kaybetmesine neden olan maddenin, izinsiz biçimde uygulanan “alüminyum fosfit” olduğu üzerinde duruluyor. Türkiye gazetesinin haberine göre panzehiri bulunmayan bu kimyasalın internet üzerinden kolaylıkla satın alınabilmesi, ciddi bir güvenlik zaafiyetini ortaya koydu.

Özel koruyucu ekipmanlar gerekli

Alüminyum fosfit, basit bir ev tipi ilaçlama ürünü değil. Bir ilaçlama firması yetkilisi Harun Sözer, bu maddenin sadece ağır endüstriyel alanlarda kullanılabileceğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Bu madde; tarımda depolanmış ürünlerin fumigasyonu, tahıl siloları, konteynerler, yük gemileri ve endüstriyel depolar gibi tamamen kapatılabilen ve profesyonelce mühürlenen ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiş yüksek toksisiteli bir kimyasal. Uygulama yetkili kişiler tarafından, özel koruyucu ekipmanlarla, sıkı güvenlik protokolleri çerçevesinde yapılabilir.”

Perakende satışı yasak

Türkiye’de alüminyum fosfit içeren ürünlerin bireysel perakende satışı yasak. Ürünler yalnızca ruhsatlı firmalar aracılığıyla ve devlet denetiminde tedarik edilebiliyor.

Panzehiri bulunmuyor

Böcek Ailesi’nin ölümüyle ilgili soruşturmada, kaldıkları otelde alüminyum fosfit kullanılarak ilaçlama yapıldığı iddiaları ağırlık kazandı. Ailenin ölüm sebebinin bu maddenin yol açtığı fosfin gazı zehirlenmesi olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu gazın özellikle kapalı, havalandırılmayan ortamda hızla öldürücü etki gösterdiğine dikkat çekiyor. Panzehirinin bulunmaması ise maruz kalındığında müdahaleyi neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Ürün birkaç gün içinde Türkiye’ye ulaşabiliyor

Hukuki çerçevede yalnızca profesyonellere satılması gereken alüminyum fosfit, uluslararası e-ticaret platformlarında farklı adlarla rahatlıkla sipariş edilebiliyor.

Sözer, “Yurtdışı merkezli büyük toptan satış sitelerinde doğru belge kontrolü yapılmadan satış gerçekleşebiliyor. Gümrükte tespit edilmezse ürün birkaç gün içinde Türkiye’ye ulaşabiliyor. ‘Bir tıkla ölüm kapınıza gelir’ sözü, maalesef bu maddeler için gerçek bir uyarıya dönüşmüş durumda” dedi.

Sektör kaynakları, ruhsatlı firmaların bu denetimsiz dış kaynaklı satışlarla baş edemediğini belirterek hem sektörün hem toplum sağlığının büyük risk altında olduğunu vurguluyor.

"Kesinlikle yasak ve ölümcül"

Kimyasal güvenliği ve toksikoloji uzmanları, alüminyum fosfitin bazı kişiler tarafından “hızlı sonuç veren bir çözüm” olarak görüldüğünü fakat profesyonel uygulama dışında kullanılmasının kesinlikle yasak ve ölümcül olduğunu dile getiriyor.

“Bu tür kimyasalları yetkisiz şekilde kullanmak yalnızca yasa dışı bir eylem değil; insan hayatını doğrudan tehlikeye atan, suç niteliği taşıyan bir davranıştır.”