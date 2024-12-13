Amasra maden faciasında istenen cezalar belli oldu: 43 kişiye mezar olmuştu

14 Ekim 2022’de TTK Amasra Müessesesi’nde 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili davanın 10. duruşması Bartın Adliyesi’nde görüldü. 4’ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada savcı, sanıkların iddianamedeki suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma salonunda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, avukatlar ve hayatını kaybeden madencilerin yakınları hazır bulunurken savcı mütalaasını verdi.

43 kez müebbet hapis talebi

Savcı, 4 tutuklu sanık için “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçlarından bin 62’şer yıl hapis cezası isterken, tutuksuz sanıklar için “olası kastla yaralama” suçundan 22 yıla kadar hapis talep etti.

Adliye önünde Amasra Belediye Başkanı Recai Çakar ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in de aralarında olduğu bir grup basın açıklaması yaptı.