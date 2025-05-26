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Amasya Valiliği’nden 8 eğlence mekanı hakkında kapatma kararı

Amasya Valiliği, mevzuatlara uygun faaliyet göstermediği gerekçesiyle 8 eğlence mekânının ruhsatlarının iptal edilmesine ve kapatılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
İHA
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Amasya Valiliği’nden 8 eğlence mekanı hakkında kapatma kararı
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Amasya’da mevzuatlara uygun faaliyet göstermediği belirtilen 8 eğlence mekânı valilik kararıyla ruhsatları iptal edilerek kapatıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kapatılan mekanların yangın ve karayolu güvenliğiyle ilgili sıkıntılar taşıdığı belirtilerek, "Ruhsat iptal işlemleri kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu’nun valiliklere verdiği yetki doğrultusunda Amasya Valiliği tarafından yapıldı" denildi.

Vali Önder Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş yerlerinin yangınla ilgili çok büyük problemleri, sıkıntıları vardı. Karayolları ile ilgili sıkıntıları vardı. Hem iş yeri ve çalışma ruhsatları hem de içki verme ruhsatları tamamen iptal edildi. Bu işletmeler kapatıldı. Kapatma işlemi Amasya Valiliği tarafından yapıldı."

Bakan, ayrıca, eksiklik belirlenen bir iş yeriyle ilgili sürecin bu hafta içinde tamamlanacağını ifade etti.

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