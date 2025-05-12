Amasya'da art arda 4'ten büyük iki deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12:23 sıralarında merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

4,2'lik bir deprem daha yaşandı

İlk depremden üç dakika sonra saat 12:26'da Gümüşhacıköy merkezli bir deprem daha yaşandı. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

İkinci deprem 19 kilometre derinlikte meydana geldi

Kandilli'den açıklama

Kandilli'den yapılan açıklamada ise meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 4.6 olarak belirtildi. Sarsıntı yerin 6.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli, ikinci depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıkladı. Kandilli'nin ölçümüne göre sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İki ilçede eğitime ara verildi

Depremlerin ardından Gümüşhacıköy ile Hamamözü ilçelerinde yarım gün süreyle eğitime ara verildi.