Amasya'da art arda 4'ten büyük iki deprem meydana geldi
AFAD, merkezi Amasya'nın Gümüşhacıköy'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İlk depremden üç dakika sonra aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin ardından iki ilçede eğitime ara verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12:23 sıralarında merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 12, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Gümüşhacıköy (Amasya)
Tarih:2025-05-12
Saat:12:23:55 TSİ
Enlem:40.815 N
Boylam:35.19194 E
Derinlik:10.07 km
Detay:https://t.co/3u66wZqvAq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
4,2'lik bir deprem daha yaşandı
İlk depremden üç dakika sonra saat 12:26'da Gümüşhacıköy merkezli bir deprem daha yaşandı. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
İkinci deprem 19 kilometre derinlikte meydana geldi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 12, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Gümüşhacıköy (Amasya)
Tarih:2025-05-12
Saat:12:26:26 TSİ
Enlem:40.82111 N
Boylam:35.19444 E
Derinlik:19 km
Detay:https://t.co/Ftw5PanxZG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli'den açıklama
Kandilli'den yapılan açıklamada ise meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 4.6 olarak belirtildi. Sarsıntı yerin 6.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 12, 2025
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) https://t.co/slqjdl7tmE
12.05.2025, 12:23:56 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 6.4 km#Kandilli
Kandilli, ikinci depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıkladı. Kandilli'nin ölçümüne göre sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 12, 2025
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) https://t.co/Uxd6M0nYoP
12.05.2025, 12:26:25 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
İki ilçede eğitime ara verildi
Depremlerin ardından Gümüşhacıköy ile Hamamözü ilçelerinde yarım gün süreyle eğitime ara verildi.