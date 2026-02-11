Amasya'da biyogaz tesisinde metan gazı faciası: Üç işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, tesis içerisinde yer alan fermantasyon çukurunda meydana gelen teknik arızayı onarmak amacıyla çukura inen üç çalışan, metan gazından etkilendi.

Olayın ardından çevredeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler seferber oldu

Olay yerine ulaşan ekipler, gazdan etkilenen işçileri bulundukları alandan tahliye ederek Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Valilik acı haberi duyurdu

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan üç işçinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.