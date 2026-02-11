Amasya'da biyogaz tesisinde metan gazı faciası: Üç işçi hayatını kaybetti
Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde meydana gelen iş kazası üç işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, tesis içerisinde yer alan fermantasyon çukurunda meydana gelen teknik arızayı onarmak amacıyla çukura inen üç çalışan, metan gazından etkilendi.
Olayın ardından çevredeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler seferber oldu
Olay yerine ulaşan ekipler, gazdan etkilenen işçileri bulundukları alandan tahliye ederek Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Valilik acı haberi duyurdu
Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan üç işçinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
📌 BASIN AÇIKLAMASI - 2026/7 pic.twitter.com/NitKqEKCUy— T.C. Amasya Valiliği (@AmasyaValiligi) February 11, 2026