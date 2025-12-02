Amasya'da cezaevi nakil aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi nakil aracının İstanbul'dan farklı illere transfer olan mahkumları taşıdığını söyledi.

Nakil aracının Merzifon ile Suluova arasında otomobil ile kazaya karışan tıra çarptığını ifade eden Bakan, "Kazada 12 mahkum, 9 jandarmamız ve 2 şoförümüz hafif şekilde yaralandı. Ekiplerimiz kazaya anında müdahale ettiler, çok şükür yaralılarımızın hepsinin sağlık durumu iyi, hepsine geçmiş olsun.” dedi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.