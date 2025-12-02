  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Amasya'da cezaevi nakil aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Takip Et

Amasya'da cezaevi nakil aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

 Amasya'da cezaevi nakil aracın, kaza yapan tır ile otomobile çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Amasya'da cezaevi nakil aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Takip Et

Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi nakil aracının İstanbul'dan farklı illere transfer olan mahkumları taşıdığını söyledi.

Nakil aracının Merzifon ile Suluova arasında otomobil ile kazaya karışan tıra çarptığını ifade eden Bakan, "Kazada 12 mahkum, 9 jandarmamız ve 2 şoförümüz hafif şekilde yaralandı. Ekiplerimiz kazaya anında müdahale ettiler, çok şükür yaralılarımızın hepsinin sağlık durumu iyi, hepsine geçmiş olsun.” dedi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Gündem
CHP Kurultay’ı neyi değiştirir?
CHP Kurultay’ı neyi değiştirir?
Vergi yargısında 2026 ölçütleri
Vergi yargısında 2026 ölçütleri
Partilerden ortak önergeyle ‘kariyer” düzenlemesi
Partilerden ortak önergeyle ‘kariyer” düzenlemesi
CHP'li Türkan Elçi baro kaydını neden sildirdiğini açıkladı
CHP'li Türkan Elçi baro kaydını neden sildirdiğini açıkladı
Destici'den evlenecek gençlere ÖTV, KDV ve MTV muafiyeti teklifi
Destici'den evlenecek gençlere ÖTV, KDV ve MTV muafiyeti teklifi
Seçil Erzan hakkında karar: 102 yıl hapis cezası verildi
Seçil Erzan hakkında rekor hapis cezası kararı