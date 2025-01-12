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Amasya'da göçük faciası! 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Amasya'da göçük faciası! 2 işçi hayatını kaybetti
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Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.

Amasya Valiliği, 2 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin Sezgin Eser ve Aytekin Er olduğu öğrenildi.

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