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Amasya'da idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığı'nın kararıyla Amasya'da idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
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Amasya'da idare mahkemesi kuruldu
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Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Amasya İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Amasya ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

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