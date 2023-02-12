Amasya'da öğretmen ve öğrenciler afet bölgesine hijyen malzemesi gönderdi

Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmen ve öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere destek olmak için harekete geçti.

Okulda geçtiğimiz yıl kurulan hijyen ürünleri atölyesinde üretilen çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, dezenfektan, sıvı el sabunu, kolonya gibi temizlik malzemeleri, Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde deprem bölgelerine gönderiliyor.

Okul müdürü Sadık Turan, depremin ardından yüreklere düşen acıyı eğitim camiası olarak paylaştıklarını, yaraları sarmak için herkesin bir şeyler yapma gayretinde olduğunu söyledi.

Öğretmenlerle, depremzedeler için neler yapabileceklerini konuştuklarını, vakit kaybetmeden üretime başladıklarını ifade Turan, "Okulumuzda hijyen malzemeleri üretilmekte. Depremin hemen ardından öğretmen ve öğrencilerimizle el birliği yapıp, deprem bölgesine temizlik malzemesi gönderdik. Üretimimiz devam ediyor." diye konuştu.

Kimya öğretmeni Erhan Bayrak ise öğrencileriyle el ele vererek, hijyen malzemesi üretip, deprem bölgesine gönderdiklerini belirtti.



Depremzedeler ile görevlilerin hijyen ürünlerine ihtiyaç duyduğuna işaret eden Bayrak, "Çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, dezenfektan, sıvı sabun, kolonya gibi birçok temizlik ürünü üretiyoruz. Şu anda öğrencilerimizle birlikte deprem bölgesindeki temizlik malzemesi ihtiyacını gidermek için üretim yapıyoruz. Depremzedeler için elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Ürettiğimiz ürünlerden yardım tırına yükleyerek gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kimya Teknolojisi Alanı öğrencilerinden Umut Bayram ise deprem sonrası gönüllü olarak okullarındaki hijyen malzemesi üretimine katıldığını, elinden geldiğince üretime destek olmayı sürdüreceğini kaydetti.