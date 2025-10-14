  1. Ekonomim
Amazon Prime, yıl bitmeden bir zam daha yaptı. Platformun aylık abonelik ücreti 69,90 TL’ye yükseldi. Bu, son zammın üzerinden henüz altı ay geçmemişken yapılan ikinci fiyat artışı oldu.

Amazon, Türkiye’deki Prime abonelik ücretlerine yüzde 40 oranında zam yaptığını duyurdu. Şirket, abonelerine gönderdiği bilgilendirme e-postasında, aylık 49,90 TL olan ücretin 69,90 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Yeni fiyatlandırma, mevcut kullanıcıların bir sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olacak.

Amazon Prime Türkiye, abonelik ücretine yüzde 40 zam geldi - Resim : 1

Prime abonelik ücreti Nisan 2023’te 8 TL’den 39 TL’ye çıkarılmıştı. Uzun süre sabit kalan fiyat Nisan 2025’te 49,90 TL’ye yükselmişti. Şimdi ise 20 TL’lik yeni bir artışla aylık ücret 69,90 TL oldu. Böylece son 6 ay içinde fiyat yaklaşık yüzde 40 oranında zamlanmış oldu.

