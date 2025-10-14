Amazon Prime Türkiye, abonelik ücretine yüzde 40 zam geldi

Amazon, Türkiye’deki Prime abonelik ücretlerine yüzde 40 oranında zam yaptığını duyurdu. Şirket, abonelerine gönderdiği bilgilendirme e-postasında, aylık 49,90 TL olan ücretin 69,90 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Yeni fiyatlandırma, mevcut kullanıcıların bir sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olacak.

Prime abonelik ücreti Nisan 2023’te 8 TL’den 39 TL’ye çıkarılmıştı. Uzun süre sabit kalan fiyat Nisan 2025’te 49,90 TL’ye yükselmişti. Şimdi ise 20 TL’lik yeni bir artışla aylık ücret 69,90 TL oldu. Böylece son 6 ay içinde fiyat yaklaşık yüzde 40 oranında zamlanmış oldu.