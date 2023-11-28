Ambarlı Limanı'nda rekor sayıda elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Ambarlı Limanı'nda operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Bolat, şu bilgileri verdi:

"Operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz."

Bolat, kaçakçılara göz açtırmayan ekipleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti, başarılar diledi.