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Ameliyat edilen Murat Çalık'ın yeniden cezaevine sevk edilmesi bekleniyor

Kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucunda "lenfoma" ilgili ciddi bulgular tespit edilmesi üzerine ameliyat olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bugün tekrar Buca Kırıklar Cezaevi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Ameliyat edilen Murat Çalık'ın yeniden cezaevine sevk edilmesi bekleniyor
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İBB'ye yönelik soruşturmalarda 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ameliyatının ardından cezaevine sevk edilmesi bekleniyor.

Bayramdan önce Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen, daha önce iki kez kanser atlatan, bu süreçte 15 kilogram birden zayıflayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın peş peşe biyopsisi yapıldı.

Çalık için tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri sevk edilen ancak nükseden ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye sevk edilen Çalık, kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucunda "lenfoma" ilgili ciddi bulgular tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı. 

"Tahliye talebimizle ilgili bir karar yok"

Cumhuriyet'in haberine göre operasyon sonrasında çıkan rapora göre değerlendirme yapılacağını aktaran Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, “Rapor çıktı ama biz daha ulaşamadık. Maalesef cezaevine sevk edecekler. Tahliye talebimizle ilgili bir karar yok. Dün rapor çıktı göremedik. Dün 16.30 gibi mesai bitimine yakın çıktı rapor. Rapora ulaşmaya çalışıyoruz. Ondan soran tahliye talebimiz değerlendirilecek” dedi.

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