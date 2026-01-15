Ameliyat olan Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

  1. Ekonomim
Kritik bir operasyon geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden Buca Cezaevi’ne sevk ediliyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu ve devam eden hukuki sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Çalık, yaklaşık üç saat süren bir operasyonun ardından tedavi altına alınmıştı.

Başarılı geçen tıbbi müdahalenin ardından Murat Çalık’ın taburcu edildiği ve sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Çalık cezaevi’ne gönderilmek üzere yola çıkarıldı

Edinilen bilgilere göre, geçirdiği operasyonun ardından doktorlar tarafından durumu stabilize edilen Çalık, tedavisinin devamı ve rehabilitasyon süreci için yeniden Buca Cezaevi’ne gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Ameliyatın detayları ve Başkan'ın tam sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sevkin hastane prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

