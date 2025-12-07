Ameliyat sırasında kalp krizi: Doktor hayatını kaybetti

Salihli’de bir özel hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan (55), dün akşam ameliyathanede hastasına müdahale ettiği sırada ani bir rahatsızlık geçirdi.

Türkarslan'a ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki meslektaşları yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan İzzettin Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane çalışanları ve sevenleri gözyaşı döktü

Op. Dr. İzzettin Türkarslan için görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende meslektaşları, hastane çalışanları ve sevenleri gözyaşı döktü. Türkarslan'ın cenazesinin ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.