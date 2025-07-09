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Ameliyat sonrası cezaevine sevk edilen Mehmet Murat Çalık, rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı

Ameliyat sonrası cezaevine sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, rahatsızlanınca ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Ameliyat sonrası cezaevine sevk edilen Mehmet Murat Çalık, rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı
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Kanser geçmişi bulunan ve cezaevinde yeniden rahatsızlanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçtiğimiz ay Silivri'deki Marmara Cezaevi’nden İzmir-Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Ameliyat olduktan sonra dün taburcu edilerek cezaevine gönderilen Çalık, bugün öğle saatlerinde yeniden hastaneye kaldırıldı.

İki kez kanser atlatan ve cezaevine girmesinin ardından yaşadığı kanser rahatsızlığının nüksetmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalan Çalık, üç buçuk ayda 18 kilo vermişti. Çalık ameliyatının ardından tekrar cezaevine gönderilmişti. Çalık'ın son hali de ortaya çıkmıştı.

"Cezasının infazının konutta gerçekleşmesi gerekmekte"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la ilgili hastane tarafından hazırlanan raporda "lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup yakın hematolojik takibi uygun olacaktır" ifadesi yer aldı.

Hastaneden yapılan açıklamada "hasta lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilerek cezasının infazının konutta gerçekleşmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yılmaz Tunç'tan Murat Çalık açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, Çalık’ın sağlık durumuyla ilgili tahliye kararının hastane ve Adli Tıp raporlarına bağlı olduğunu söyledi. Tunç, "Rapor verildikten ve adli tıp onayladıktan sonra tutuklu kalması mümkün değil" dedi.

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