Ameliyatı 11 saat sürdü! Ufuk Özkan’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin olumlu gelişmeler paylaşıldı. Karaciğer nakli yapılan Özkan’ın ameliyatının başarıyla tamamlandığı, operasyonun ardından yoğun bakıma alındığı bildirildi. Yaklaşık 10–11 saat süren ameliyatın planlandığı şekilde ve sorunsuz geçtiği, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Bir süredir karaciğer yetmezliği tanısıyla tedavi altında bulunan Ufuk Özkan, gerçekleştirilen nakil operasyonuyla hastalığındaki en kritik aşamayı geride bıraktı. Ameliyat sonrasında sağlık ekibi tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.

Geceyi yoğun bakımda geçirecek

Operasyonun başarıyla tamamlandığını belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, ameliyat sırasında herhangi bir beklenmeyen komplikasyon yaşanmadığını söyledi. Yaprak, hastanın geceyi yoğun bakımda geçireceğini, ertesi gün uyandırma sürecinin planlandığını ve her şeyin yolunda gitmesi halinde ekstübasyonun yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Normal koşullarda yoğun bakım süresinin bir ya da iki gün, hastanede yatış süresinin ise iki ila üç hafta arasında değiştiğini aktardı.

"Süreci yakından takip ettik"

Yaklaşık üç yıldır Ufuk Özkan’ın sağlık sürecini izlediklerini belirten Prof. Dr. Yaprak, bu süreçte sanatçının ne kadar sevildiğini kendilerine ve ailesine ulaşan mesajlar aracılığıyla gördüklerini dile getirdi. Ameliyat süresince destek olanlara teşekkür eden Yaprak, sürecin dualar eşliğinde yürütüldüğünü ve sevenlerine iyi haberler vermekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ameliyat 11 saat sürdü

Operasyona ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Murat Dayangaç, verici ve alıcı ameliyatlarının cerrahi ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Zorlu bir operasyon olduğunu ifade eden Dayangaç, yaklaşık 10–11 saat süren ameliyatın hastanın daha önce geçirdiği cerrahi işlemler nedeniyle uzun sürdüğünü, buna rağmen tüm sürecin planlandığı şekilde tamamlandığını ve sonuçtan memnun olduklarını aktardı.

Olumsuzluk yok

Doç. Dr. Cenk Şimşek ise planlanan ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini ve hastanın yoğun bakımda yakın takibinin sürdürüleceğini belirtti. Şimşek, mevcut durumda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ifade etti.