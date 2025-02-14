Ameliyatta stent pazarlığı skandalı: Özel hastanenin anjiyografi ünitesi mühürlendi

İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesi mühürlendi.

Anjiyografi ünitesini mühürlendi

Sağlık Bakanlığınca faaliyetinin durdurulmasına karar verilen İstanbul'daki özel hastaneye ilişkin soruşturma sürüyor.

Hastaneye giderek tutanak tutan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından anjiyografi ünitesini mühürlendi.

"Hasta hakları kırmızı çizgimizdir"

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vatandaşların sağlığı ve haklarının kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinde vatandaşların mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini aktaran Güner, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığına dair tespit üzerine, ilgili birimin faaliyetinin durdurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm idari yaptırımlar ivedilikle uygulanmıştır. Sağlık hizmetlerinde etik dışı uygulamalara göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kamu sağlığını tehdit eden her türlü suistimale karşı sıfır tolerans ilkemizi kararlılıkla uygulayacağız. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek, sağlık sistemimizin güvenilirliğini ve şeffaflığını korumak temel sorumluluğumuzdur."

Anjiyo sırasında hasta ile pazarlık yapmışlardı

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., iddiaya göre 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Arena programında yayınlanan görüntülerde; iddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.

Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda bir vatandaşa yapılan acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı iddialarının ardından hastanedeki ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti.