Ameliyattan sonra cezaevine gönderilen Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumundaki değişiklik nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Murat Çalık boynunda belirlenen kitle nedeniyle 13 Ocak’ta İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilmiş, 15 Ocak’ta cezaevine sevk edilmişti.

Daha önce 2 kez kanser tedavisi görmüştü

Daha önce 2 kez kanser tedavisi gören ve tutukluluğu sürecinde kemik biyopsileri yapılan Murat Çalık’ın sağlık durumunda değişme olduğu öğrenildi.

Murat Çalık, bu kez ameliyat edildiği hastaneye değil, tedavi sürecini daha önce sürdürdüğü İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ailesi ve avukatlarının, Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi almaya çalıştığı belirtildi.