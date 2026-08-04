Amman’da Kudüs konulu bakanlar toplantısı yapılacak

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı bu toplantıya, Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya’dan üst düzey yetkililerin ve Arap Ligi Genel Sekreteri’nin de katılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Kudüs’teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün korunması ve bununla bağlantılı konular, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki gelişmeler ile İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamaları toplantı başlıklarından bazıları. Bunlara ilave olarak Gazze’deki ateşkes süreci, Filistin meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler ve iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için uluslararası çabalar, bölgesel barış ve istikrar için işbirliği arayışı tartışılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu toplantıda, Kudüs’ün hukuki statüsünün uluslararası toplumun ortak sorumluluğu altında olduğunu, İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamaları, yerleşimci terörü ve provokatif eylemleri ile Kudüs’teki Hristiyan kutsal mekanları ve kurumlarını hedef alan ihlallerinden duyulan endişeyi dile getirmesi bekleniyor. Bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımasının da uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırılığının da Bakan Fidan tarafından dile getirilebileceği vurgulandı.

Doğu Kudüs’te Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi, demografik değişimler, Batı Şeria’nın fiili ilhakı, yerleşimcilerin uyguladığı teröre karşı uluslararası duyarlılık talep edilecek.

Türkiye’nin Gazze Barış Planına verdiği yapıcı desteğin Batı Şeria ve Doğu Kudüs için de olumlu sonuçlar doğurması beklentisi, Netenyahu hükümetinin barış planına karşı Gazze’ye saldırı başlatmasına tepki ve bu hükümete karşı uluslararası baskının artırılması isteği masaya gelecek konular arasında bulunduğu öğrenildi.