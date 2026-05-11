“Amme alacaklarında 72 ay vade yetmez, yapılandırma gerekiyor”

ANKARA NOTLARI

Maruf BUZCUGİL Hüseyin GÖKÇE Canan SAKARYA Mehmet KAYA Besti KARALAR

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre borçların yüzde 98.6’sı 1 milyon liranın altında. Kanun teklifi komisyondan geçti bu hafta genel kurul gündemine alınarak yasalaştırılacak. Ancak düzenlemenin yetersiz olduğu esnafı rahatlatmayacağı, özellikle esnaf ve KOBİ’lerin artan vergi ve prim borçları için yeniden yapılandırma gerektiği eleştirileri düzenlemenin komisyon aşamasında öne çıkan eleştiriler arasında yer aldı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, esnaftan yoğun bir şekilde yapılandırma talebi geldiğini söyledi. Kalaycı, “6183’e göre tecil faizi yüksek, bu taksitlendirmeyi uzatsak dahi faizden dolayı esnafa yönelik çok bir rahatlatma getirmeyecek. Mevcut sıkı para politikasının da etkisiyle sıkıntıya düşmüş, vergi ve prim borçlarını ödeyemez duruma gelmiş esnafımızı rahatlatmak için yeniden yapılandırma beklentileri var” dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “ Faiz gideri amme alacaklarında 44,4 uygulanıyor, burada 39 olarak uygulanacak. Zaten esnaf faiz yükü altında ezilmiş, krediye zor ulaşıyor. Üç ayda 34 bin esnaf kepenk kapatmış, esnafın, KOBİ’nin hem vergi hem SGK olarak beklediği işini görebilecek bir yapılandırma” dedi.

Yeni Yol Grubundan Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 36 ayın 72 aya çıkarıldığını ama yüzde 39 faiz nedeniyle esnafa nefes alma imkanının bulunmadığını belirterek, “Bu uygulama çoğu esnafımızın işine yaramayacak, esnaf gerçekten zor durumda. Şu anda Türkiye’deki esnaf ve işletmelerin en büyük sorunu vergi ve SGK borcudur. İnsanların hesaplarına bloke konuluyor, araçlarına, POS cihazlarına haciz geliyor. Esnaf nefes alamıyor” dedi. Kısacık, teklifin yalnızca vade uzattığını ancak faiz yükünü azaltmadığını belirterek, “Yüzde 44 gecikme faizi, yüzde 39 tecil faiziyle insanlar yine borç sarmalına itiliyor.

Esnaf yapılandırma bekliyor” diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bu konuda yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarda af niteliğinde bir yeniden yapılandırmaya kapıyı kapatıyor.