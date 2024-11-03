Ana muhalefette 'Esenyurt gerilimi': CHP'de 'Ekremciler ve Mansurcular' bölündü

Terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer için düzenlenen destek mitingine katılmayan belediye başkanlarına yönelik eleştiriler, CHP’yi ciddi bir ayrışmanın eşiğine getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gibi partinin önde gelen isimleri dahil, 40'tan fazla belediye başkanının İstanbul’daki mitinge katılmaması, CHP içinde kriz yaratarak Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinin sorgulanmasına yol açtı.

40'ı aşkın CHP'li başkan desteklemeye gitmedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olayın hemen ardından PKK ile içli dışlı Ahmet Özer’i savunmaya koşunca gözler ABB Başkanı Mansur Yavaş’a çevrilmişti. Ancak Yavaş mitinge katılmadı. Hatta Yavaş ile birlikte 40’ı aşkın CHP’li belediye başkanı terörle içli CHP’li Başkanı desteklemeye gelmemesi CHP’de krize yol açtı.

"Yörüngeyi şaşıran ben değilim"

CHP içinden gelen eleştirilere ilk cevap veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Mitinge niçin katılmadığı sorulan Özcan, PKK ile ilişkiden tutuklanan Ahmet Özer için “Kefil olmadığım kimse için destek olmam” dedi. Bu sözler CHP’de şoka yol açarken, bir şok da ABB Mansur Yavaş’tan geldi. Ahmet Özer’e destek mitingine katılmayan Başkan Yavaş, CHP içerisinden kendisine yönelik “Yörüngesini şaşırdı” sözlerine sert tepki gösterdi. CHP’de kimsenin kendisinin milliyetçiliğini sorgulayamayacağını söyleyen Yavaş şöyle konuştu:

“CHP’nin 6 okundan biri milliyetçiliktir. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve CHP’nin içinde benim gibi düşünen çok fazla insan var. Dolayısıyla yörüngeyi şaşıran ben değilim, bu eleştirileri yapanlar. Birlik ve bütünlük, üniter devlet, parlamenter demokrasi. Bunlar CHP’nin olmazsa olmazıdır. Bu konuda ‘Altılı Masa’nın vermiş olduğu imza vardır.”

"Herkes farklı ağızdan konuşur"

Yavaş’ın sözleri cumhurbaşkanlığına aday olmak için çabalayan Ekrem İmamoğlu ve taraftarlarında şok etkisi yaparken, bir darbe de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den geldi. Mitinge katılmayan isimlerden olan Başkan Seçer, Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkan Özel’den önce her konuda CHP adına demeç vermesini ima ederek “Herkes farklı bir ağızdan konuşur” dedi.

"Parti içi bölünmeden iktidar sorumlu"

CHP lideri Özel’in sürekli İmamoğlu tarafında yer alıp Başkan Yavaş’ı yok sayan bir görüntü vermesini eleştiren Başkan Seçer, şunları söyledi: Bir partinin kurumsal kimliği, parti içi disiplini, parti tüzüğü olur. Herkes farklı ağızdan konuşmaz. Bir parti bundan uzaklaşırsa o partiyi derdest etmek kolaylaşır. Mevcut parti yönetiminin bu konuda çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum.

Bu gelişmelerden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içi bölünmeden iktidarı sorumlu tutarak “İktidarın amacı partimizin dengesini bozmak. Odağımızı şaşırmamızı, iktidar hedefinden vazgeçmemizi, kendi rejimlerini bu ülkeye yerleştirerek daimî iktidar olma çabasındalar” dedi.

"Doğrularımı söylemekten çekinmem"

Seçildiği gün “Bu kapıdan DEM’liler giremez” diyerek belediyeyi PKK yandaşlarına kapatan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, terörden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ilçede düzenlenen mitinge katılmaması hakkında da sert konuştu. Köksal, CHP içinden gelen eleştirilere, şu cevabı verdi: Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Milliyetçiliğimin zekâtı bile size fazla gelir.