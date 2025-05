Anadolu Ankası-2025’ten nefes kesen anlar! MSB ‘fil yürüyüşü’nü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatının "fil yürüyüşü" ile devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı fil yürüyüşü ile devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

📍 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı / Konya



Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı fil yürüyüşü ile devam ediyor.



📍 3rd Main Jet Base Command / Konya



The International Anatolian Phoenix-2025 Exercise is continuing with elephant walk.#MillîSavunmaBakanlığı… pic.twitter.com/faXnM1rla0