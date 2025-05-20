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Anadolu Ankası-2025’ten nefes kesen anlar! MSB ‘fil yürüyüşü’nü paylaştı

Anadolu Ankası-2025 tatbikatı Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında başladı. MSB, savaş uçaklarının ‘fil yürüyüşü’nde buluştuğu anları paylaştı.

Haber Merkezi
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Anadolu Ankası-2025’ten nefes kesen anlar! MSB ‘fil yürüyüşü’nü paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatının "fil yürüyüşü" ile devam ettiğini bildirdi.

 MSB'den savaş filosu paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı fil yürüyüşü ile devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

 Konya'da nefes kesen askeri tatbikat

Paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

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