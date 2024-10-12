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Anadolu Efesli oyuncu Stanley Johnson'a büyük şok:  Evine 2 kurşun isabet etti

İstanbul Kağıthane'de bir rezidansta yaşayan Anadolu Efesli basketbolcu Stanley Johnson, Euroleague'de önceki gün Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından evine gitti. Johnson'ın 20. kattaki evinin camına 2 kurşun isabet etti.

Haber Merkezi
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Anadolu Efesli oyuncu Stanley Johnson'a büyük şok:  Evine 2 kurşun isabet etti
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Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Stanley Johnson, Euroleague’de önceki gün Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından Kağıthane'de yaşadığı rezidansa gitti.

Evinin camına 2 kurşun isabet etti

Oyuncunun yaşadığı rezidansın 20. katındaki dairesinin camlarına önceki akşam iki kurşun isabet etti. Olay sırasında evde bulunan Johnson, seslerin ardından polisi aradı.

Soruşturma başlatıldı

3. kurşunun da bir alt kattaki daireye geldiğini tespit eden polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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