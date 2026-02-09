Anadolu Grubu'nun acı günü: Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Türkiye iş dünyasının duayen isimlerinden, Anadolu Grubu kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı 97 yaşında hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce Yazıcı'nın torunu Kamil Süleyman Yazıcı Anadolu Grubu'nun yeni yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı.

Cenaze programı belli oldu

Anadolu Grubu tarafından yapılan açıklamada, Kamil Yazıcı’nın cenazesinin 11 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul’da Batı Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Maltepe ilçesi Yüzevler Mahallesi’nde bulunan Maltepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi

Kamil Yazıcı kimdir?

Kamil Yazıcı, 1 Temmuz 1929 tarihinde İç Anadolu’da dünyaya geldi. Ticaret hayatına erken yaşta, babasının bakkal dükkanında çalışarak başladı. 1950 yılında İstanbul’da vatani görevini yerine getirdiği sırada, uzun yıllar sürdüreceği iş ortaklığının temelini atacağı İzzet Özilhan ile tanıştı. İkilinin Tahtakale’de küçük bir ticari girişimle başlattıkları birliktelik, zaman içerisinde Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Anadolu Grubu’nun doğuşuna zemin hazırladı.

Kariyeri boyunca sanayileşme ve kurumsallaşma odaklı bir vizyon benimseyen Yazıcı; otomotiv, içecek, gıda ve kırtasiye gibi stratejik sektörlerde önemli yatırımlara imza attı. Skoda, Jawa gibi yabancı markaların Türkiye operasyonlarını yönetmenin yanı sıra, yerli sanayinin güçlenmesi adına Efes Pilsen ve Adel Kalem gibi şirketlerin kuruluş süreçlerini yürüttü. Şirketlerin uluslararası standartlara ulaşmasında ve holdingleşme sürecinde aktif bir yönetim sergileyen Yazıcı, 1997 yılında toplumsal ve ekonomik katkıları dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

Sosyal sorumluluk alanında Anadolu Vakfı aracılığıyla eğitim ve sağlık sektörlerine yönelik yatırımları koordine eden Yazıcı, ülke genelinde pek çok kalıcı eserin inşa edilmesine ve öğrencilere yönelik burs programlarının oluşturulmasına öncülük etti. 2007 yılında yönetim kurulu başkanlığı görevini ikinci kuşağa devrederek Anadolu Grubu Onursal Başkanı unvanını aldı. Yazıcı, görev süresi boyunca dürüstlük ve istikrar ilkelerini merkeze alan bir kurumsal kültürün oluşmasına katkı sağladı.